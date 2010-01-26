پاپ استفاده از اینترنت برای انتقال پیام دین را مورد تأکید قرار داد؛ گزارش هفتگی ادیان جهان

کاهش برگزاری مراسم ازدواج در کلیساهای انگلیکن

بررسیهای آماری حاکی است به رغم تمام ابتکارعملهایی که برای بازگرداندن مؤمنان به کلیساها صورت گرفته، شمار حاضران در کلیساهای انگلیکن بیش از هر زمان دیگری طی پنج سال گذشته کاهش یافته است، از جمله مراسم ازدواج در آنها 3 درصد کاهش داشته است .

آمار کلی بزرگسالان، کودکان و جوانانی که مرتب در مراسم مذهبی کلیساهای محلی شرکت می کنند در هفت سال انجام تحقیقات از سال 2001 تا 2008 پنج درصد کاهش داشته است.

کاهش کلی در پنج سال آخر تحقیقات از سال 2003 سه و نیم درصد بوده و کاهش کلی از سال 2001 پنج درصد بوده است. همچنین از سال 2000 کلیسای انگلیکن انگلستان با کاهش 10 درصدی شرکت کنندگان در مراسم دینی رو به رو بوده است.

همچنین تعداد ازدواجهایی که در کلیساهای محلی انجام شده نیز سه درصد کاهش یافته است. تعداد نوزادان زیر یکسال که تعمید گرفته اند نیز کاهش 2 درصدی داشته و تعداد مراسم شکرگزاری برای تولد یک نوزاد تا 5 درصد کاهش داشته است و تعداد مراسم تدفین که از سوی این کلیسا انجام شده سه درصد کاهش داشته است.

درحال حاضر 7/1 میلیون نفر، زیر سه درصد از جمعیت بریتانیا هر ماه در مراسم کلیسای انگلیکن شرکت می کنند و حدود 1/1 میلیون نفر، یعنی کمتر از 2 درصد هفته ای یک بار در مراسم دینی کلیسای انگلیکن انگلستان حضور می یابند.

این تحقیقات و ارقام نشان دهنده الگوهای در حال تغییر برای حضور در کلیسا است چرا که مردم روزهای دیگری غیراز یکشنبه ها به کلیسا می روند و به ازای هر 50 نفری که روزهایی یکشنبه در مراسم دینی شرکت می کنند، 10 نفر در طول هفته به کلیسا می روند.

این درحالی است که کشیش لیندا بارلی رئیس بخش آمار و تحقیقات کلیسای انگلیکن انگلستان تلاش کرد این تصویر مثبت جلوه دهد و گفت که این ارقام نشان دهنده تصویر کامل نیستند.

ایتالیا برای قانون منع نصب صلیب در مدارس فرجام‌خواهی می‌کند

براساس اظهارات یکی از معاونان نخست‌وزیر ایتالیا فرجام‌خواهی این کشور علیه ممنوعیت اخیر دادگاه اروپا در رابطه با نصب صلیب در مدارس که واکنشهای شدیدی در این کشور به دنبال داشت، آماده شده است.

جیانی لتا معاون نخست وزیر ایتالیا گفت: آموزش کودکان براساس اعتقاد والدین حق آنها تلقی می‌شود. ما اطمینان داریم که دادگاه حقوق بشر آنچه را که ما نقض بزرگ فرهنگ، حقوق و احساسات دینی می دانیم ترمیم خواهد کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه نوامبر درخواست یک مادر ایتالیایی را که خواستار ممنوعیت نصب صلیب در مدارس و کلاسهای درسی شده بود تا فرزندانش آموزشی سکولار داشته باشند پذیرفت و تصویب کرد، این دادگاه اعلام کرده است که نصب اجباری نماد یک دین خاص ساختمانهایی که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند حق والدین را برای آموزش کودکان براساس اعتقاد خود از بین می‌برد.

واتیکان این را فاقد بینش و دوراندیشی توصیف کرد درحالی که اعضای محافظه‌کار کابینه در ایتالیا اظهار داشتند که تصلیب بخشی از هویت ملی ایتالیا است. کاردنیال آنجلو بانیاسکو رئیس کنفرانس اسقفهای ایتالیایی اظهار داشت که این فرجام‌خواهی ابتکار عملی مقتضی است.

به گزارش مهر، درمیان رابطه با نصب صلیب در مدارس به‌عنوان یک نماد دینی، سنتی و یا تاریخی یک نکته به ذهن متبادر می‌شود که آن مسئله حجاب دانش‌آموزان و آموزگاران در مدارس است، مسئله‌ای که با زدن برچسب نماد دینی غرب تلاش می‌کند به مبارزه با آن برخیزد اما زمانی که مسئله نماد دینی صلیب مطرح می‌شود بسیاری علیه آن موضع‌گیری کرده و آن را رویکرد ضد دین و تجلیات دینی در جامعه تلقی می‌کنند.

این درحالی است که اسلام حجاب را به هیچ عنوان یک نماد دینی تلقی نکرده و رعایت آن را بر زن مسلمان واجب می‌داند، اما بسیاری از همین شخصیتها خود اذعان می‌کنند که تصلیب نماد دینی است. براساس قانونگذاری در مدارس کشورهایی چون فرانسه نمادهای دین در مدارس ممنوع اعلام شده‌اند اما عدم درک صحیح تعالیم اسلام همواره مشکلاتی را پیش روی مسلمانانی که در اقلیت زندگی می‌کنند به وجود آورده است.

رهبران دینی بیش از مسئولان سیاسی مورد اعتماد مردم فیلیپین هستند

جدیدترین تحقیقات مؤسسه بین‌المللی گالوپ نشان می‌دهد که مردم فیلیپین بیش از سایر اقشار به ویژه رهبران سیاسی خود به رهبران دینی اعتماد دارند.

تحقیقاتی که درباره درک فیلیپینی‌ها نسبت به رهبران کشور خود با عنوان " صدای مردم" انجام شده نشان می دهد سیاستمداران در میزان اعتماد مردم چون اعضای اتحادیه های تجاری از کمترین سطح برخوردارند.

این تحقیق با حضور یک هزار نفر بین ماه های اکتبر و دسامبر سال گذشته میلادی انجام شده است. فیلیپینی ها با داشتن حق انتخاب در رابطه با اینکه در میان افراد جامعه به چه گروهی بیشتر اعتماد دارید؟ بیشترین میزان اعتماد را برای رهبران دینی در نظر گرفته اند.

در این تحقیق کشیشان و راهبه ها در صدر و روزنامه نگاران در درجه دوم، آموزگاران در رتبه سوم و رهبران تجاری، نظامی و پلیس در رده آخر ایستاده اند. در رابطه با اینکه فیلیپینی ها چه گروهی را برای ارائه قدرت و اختیارات بیشتر انتخاب می کند باز هم کشیشها، روزنامه نگاران، آموزگاران، وکلا و سیاستمداران، رهبران نظامی و سیاسی قرار گرفته اند.

پاتریاک جدید کلیسای ارتدکس صربستان انتخاب شد

اسقفهای کلیسای ارتدکس صربستان روز جمعه دوم بهمن ماه رهبر جدید کلیسای خود را که یک شخصیت میانه رو محسوب می‌شود و اخیرا خواستار رابط بهتر با کاتولیکها شده بود را انتخاب کردند.

ایرینج گوریلویک 80 ساله به عنوان پایریاک جدید در شیوه ای چون قرعه کشی اما پنهانی میان 45 نفر از اسقفهای ارتدکس صربستان میان سه نامزد اولیه انجام شد.

آیرینج چهل و پنجمین پاتریاک صربستان است که در مقایسه با جنگ قدرتی که میان تندروها و لیبرالهایی بر سر جانشینی پاتریاک پاول شکل گرفته بود میانه رو محسوب می شود. پاتریاک پاول رهبر فقید کلیسای ارتدکس صربستان نوامبر گذشته پس از یک دوره طولانی بیماری در گذشت.

نفوذ این کلیسا با 7 میلیون جمعیت در دوره جنگهای بالکان در دهه 1990 با موج ملی گرایی در صربستان افزایش یافت و کنون در سیاستهای این کشور نقش مهمی برعهده دارد. انتخاب پاتریاک جدید نشان می دهد کلیسا در تلاشهای دولت برای پیوستن به اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای غربی بی طرف است.

پاتریاک جدید اخیرا طی مصاحبه ای اعلام کرد با دیدار پاپ کاتولیکها از این کشور مخالفتی ندارد، صربستان یکی از معدود کشورهای اروپایی است که پاپ تا کنون از آن دیدن نکرده است. این درحالی است که روحانیون تندرو با چنین دیداری به علت اختلاف تاریخی میان دو کلیسا مخالف هستند.

میرکو جورجویک از تحلیلگران دینی آیرینج را به عنوان مرد گفتگو توصیف کرد و گفت که انتخاب وی خبر خوشی برای کلیسا و مردم بوده است چرا که وی یکی از افرادی است که در شرح حالش حتی نمی توان یک اشاره کوچک به افراط گرایی یافت.

خشم سیکهای بریتانیا از فیلم مستندی درباره گروه دینی خود

ساخت یک فیلم مناقشه برانگیز درباره ارتش هندوستان که در سال 1984 به معبد طلایی هجوم آوردند و به تصویر کشیدن جارنیل سینگ سیندراوال رهبر سیکها به عنوان یک افراط گرا، خشم جامعه سیکهای بریتانیا را موجب شده است.

بسیاری از اعضای جامعه سیک در بریتانیا این مستند را محکوم کردند، این مستند با عنوان " 1984 : یک داستان سیک" ساخته شده و سیکها آن را تنها وسیله ای برای خدشه دار کردن چهره رهبر خود می دانند که در عملیات ستاره آبی به دستور ایندیرا گاندی نخست وزیر وقت هندوستان و با هجوم ارتش به معبد طلایی کشته شد.

دکتر سانهو سینگ رئیس شورای معابد سیک در بریتانیا گفت: بسیاری از افرادی که این فیلم را تماشا کرده اند از اینکه رهبر فقید سیکها با ظاهری افراط گرا به تصویر کشیده شده خشمگین شده اند.

وی با اشاره به اینکه پس از یازدهم سپتامبر سیکها به شدت در جوامع غربی مورد انتقاد قرار گرفتند از ارائه تصویر رهبر فقید سیکها به عنوان یک افراط گرا انتقاد و از ارائه تصاویر به گونه ای که هیچ تنشی میان هندوها و سیکها وجود ندارد ابراز نارضایتی کرد و گفت: سیکها هنوز هم احساس می کنند هندوها مسئول کشتارهای 1984 هستند و هرگز در مقابل عدالت قرار نگرفته اند.

هندوها خواستار برگزاری نشست تساوی ادیان در جزیره مالت شدند

انجمن جهانی هندو در ایالات متحده روز دوشنبه 28 دی ماه از اسقف اعظم جزیره مالت خواست هنگام سفر ماه آوریل پاپ به این منطقه نشست گفتگوی بین ادیان تشکیل داده و طی آن موضوع تساوی دینی را به بحث بگذارند.

انجمن جهانی هندو مستقر در ایالات متحده طی بیانیه ای اعلام کرد: اسقف اعظم پل کرمونا باید نشستی با حضور رهبران ادیان مختلف تشکیل دهد تا آنها بتوانند در دیدگاه ها و چشم اندازهای اقلیتها سهیم باشند.

راجان زد رئیس انجمن جهانی هندوها اظهار داشت که کاتولیکها و پاپ از این مسئولیت اخلاقی برخوردارند که به گروه های اقلیت و پیروان ادیان مختلف در کشورهایی که بیشتر جمعیت را تشکیل داده توجه کنند.

رهبر کاتولیکهای جهان قرار است طی روزهای 17 و 18 آوریل (28 و 29 فروردین ماه)به جزیره مالت سفر کند تا هزار و نهصد و پنجاهمین سالگرد غرق شدن کشی سنت پل در این جزیره در راه خود به رم، گرامی بدارد، گفته می شود که این ماجرا موجب ورود مسیحیت به جزیره مالت شده است.

انتظار می رود پاپ در این سفر به طور گسترده درباره پرداختن به موضوع مهاجران غیرقانونی آفریقا بپردازد که از راه مالت به اروپا می رسد.

راجان زد از شخصیتهای برجسته هندو که در امور بین ادیان بسیار فعال است از مالت خواست با تمام پیروان ادیان مختلف در مقابل قانون مساوی رفتار کند.

وی اظهار داشت: قوانین جنای مالت برای افرادی که به دین کاتولیک اهانت کنند شش ماه حبس در زندان است درحالی که مرتکب شدن چنین جرمی در رابطه با سایر ادیان و مذاهب از سوی قانون تنها سه ماه مجازات دارد.

پاپ کشیشان واتیکان را به وبلاگ‌نویسی تشویق کرد

پاپ بندیکت شانزدهم از کشیشها خواسته برای انتقال پیام خود در عصر کنونی به وبلاگ‌نویسی روی آورند و از ابزارهای چند رسانه‌ای برای گفتگو با پیروان سایر ادیان استفاده کنند.

پاپ که حضورش در سالهای اخیر در فضای اینترنت رشد چشمگیری داشته است از کشیشها خواسته از تمام ابزارهای چند رسانه‌ای در دسترس خود برای فعالیتهای تبلیغی میان کاتولیکها و گفتگو با پیروان سایر فرهنگها و ادیان استفاده کنند.

پاپ طی پیامی به کشیشها که از سوی واتیکان منتشر شده گفته است: تنها استفاده از سیستم ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیک و یا پرسه زدن در اینرتنت کافی نیست بلکه کشیشها باید از تکنولوژیهای مؤثری برای بیان خود و هدایت جوامع خود سود ببرند.

این پیام برای روز جهانی ارتباطات کلیسای کاتولیک آماده شده است که استفاده از تصاویر، ویدئوها و فایلهای انیمیشن، وبلاگها وب سایتها توصیه شده است و پاپ به کشیشهای جوان گفته است که با این رسانه باید زمانی که هنوز در مدارس علوم دینی خود هستند آشنا شوند و همچنی تأکید کرده است که استفاده از تکنولوژیهای جدید باید منعکس کننده اصول الهی و معنوی باشد.

این درحالی است که پاپ 82 ساله اغلب نسبت به استفاد از این رسانه جدید هشدار داده است و یادآور شده است که برخی روندهای رسانه‌های تفریحی و سرگرمی به ترویج خشونت منتهی می شود؛ اما از سوی دیگر راههای جدید ارتباطی را موهبتی برای بخش دانسته که دوستی و درک را تقویت می‌کند.

نشست گفتگوی بین ادیان در اندونزی برگزار می‌شود

وزارت امورخارجه اندونزی اعلام کرد که این کشور از روز 25 ژانویه (5 بهمن‌ماه) به مدت سه روز میزبان یک همایش گفتگوی بین ادیان با هدف ترویج درک میان پیروان ادیان مختلف است.

در این نشست بین دینی پیروان ادیان مختلف از ایالات متحده و اندونزی شرکت می‌کنند. این نشست تا روز 27 ژانویه (7 بهمن ماه) در ادامه دارد.

وزارت امورخارجه اندونزی همچنین اعلام کرد که این همایش گفتگوی دینی فرصتی را برای گروههای دینی با نگاه میانه‌گرا فراهم می‌کند تا راهکارهایی را برای مقابله با نفوذ ایدئولوژی افراط‌گرایانه میان گروههای دینی ارائه دهند.

تئوکو فیض آسیه سخنگوی وزارت امورخارجه اندونزی گفت: درکنار توسعه درک میان ادیان نتایج این گفتگو می‌تواند به ریشه‌کن کردن باورهای نادرست درباره برخی از ادیان کمک کند.