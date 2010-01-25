به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسین زین الصالحین عصر دوشنبه در مراسم افتتاح اداره منابع طبیعی فهرج با اشاره به اینکه شهرستان فهرج در کانون شنهای روان استان قرار گرفته است، گفت: هم اکنون 20 روستای این شهرستان به دلیل حرکت شنهای روان در محاصره شن هستند و به همین دلیل ساکنان روستاها در حال ترک این روستاها هستند.

وی گفت: شن به تدریج درحال نزدیک شدن به این روستاهاست و به کشاورزی مردم این مناطق خسارت زده است و زندگی آنها را تحت تاثیر قرارداده است.

زین الصالحین با تاکید بر لزوم مالچ پاشی و کاشت نهال های مخصوص برای تثبیت خاک منطقه و جلوگیری از گسترش بیابان گفت: این روستاها بخصوص در بخش "نگین کویر" به کانون شنهای روان تبدیل شده است.

فرماندار فهرج خاطرنشان کرد: باید با تثبت شن و جلوگیری از گسترش شن به مزارع و روستاها امکان ادامه سکونت روستانشینان در این روستاها را مهیا کنیم.

معاون برنامه ریزی منابع طبیعی استان کرمان نیز در ادامه این مراسم گفت: تنها در شمال منطقه شور آباد در شهرستان فهرج 480 هکتار مالچ پاشی طی چهار سال اخیر صورت گرفته است.

محمد شهابی با اشاره به اینکه این منطقه از استان از کانونهای شنهای روان استان است، گفت: تاکنون برای تثبیت شن دراین منطقه یک میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی اختصاص یافته است ضمن اینکه از محل سفر مقام معظم رهبری نیز 500 میلیون تومان اعتبار در این زمینه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به وجود جنگلهای وسیع و منحصر بفرد کهور در این شهرستان گفت: بزودی عملیات قفس گذاری برای حفظ این جنگلهای بکر انجام می شود.