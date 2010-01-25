به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در دهمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم طی سخنانی به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مبانی فکری و فرهنگی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دشمنان نظام و انقلاب ،شناخت و باورهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفته و برای ضربهزدن به اصل باورهای جامعه به ویژه باورهای نسل جوان و مراکز دانشگاهی، برنامههای مختلفی را طراحی کردهاند.
وی با اشاره به نوع ابزارهای بکار رفته در جنگ نرم دشمنان بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز و پیشرفته در مقابله با تهدیدات نرم دشمن تأکید کرد و افزود: باید متناسب با این حرکت دشمن، پیشگامان و دست اندرکاران جبهههای مقابله با توطئههای فرهنگی به پیشرفتهترین سلاحهای تبلیغی و فرهنگی روز مجهز شوند.
حسینی بوشهری، ارزشها و گرایشهای جامعه را از دیگر موضوعات مد نظر دشمنان در شرایط فعلی برشمرد و افزود: دشمنان به شکلهای مختلف سعی دارند با ایجاد رخنه در ارزشها و گرایشهای جامعه، ارزشهای ما را ضد ارزش و ضد ارزشها را ارزش جلوه دهند.
نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: امروزه دشمنان برآن هستند تا رفتار و کردار ما را زیر ذرهبین برده و با مباحثی همچون مد لباس که نوعی تغییر رفتاری است ارزشها و معیارهای انقلابی ما را تغییر و به گونه دیگری جلوه دهند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد تهدیدات نرم دشمن بویژه در حوزههای فرهنگی اظهار داشت: دشمنان با بمباران فرهنگی شبانه روزی به عمق خانهها نفوذ کرده اند.
حسینی بوشهری وی شیوههای برخورد با مسائل فرهنگی اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: باید در کنار مبارزه با معلولها به علت یابی دقیق مسائل نیز توجه کافی شود.
حسینی بوشهری:
پیشگامان و فعالان جبهه فرهنگی باید به پیشرفتهترین سلاحها تجهیز شوند
قم - خبرگزاری مهر: نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت استفاده از فناوریهای روز و پیشرفته در مقابله با تهدیدات نرم دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در دهمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم طی سخنانی به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به مبانی فکری و فرهنگی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: امروز دشمنان نظام و انقلاب ،شناخت و باورهای فرهنگی جامعه را نشانه گرفته و برای ضربهزدن به اصل باورهای جامعه به ویژه باورهای نسل جوان و مراکز دانشگاهی، برنامههای مختلفی را طراحی کردهاند.
نظر شما