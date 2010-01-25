آمادگی حوثی ها برای توقف درگیری با عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد عبدالملک الحوثی از آمادگی گروه خود برای توقف درگیری با عربستان و عقب نشینی نیروهایش از خاک این کشور خبر داد.



حوثی با ارائه طرح خود برای توقف درگیریها تاکید کرده است ادامه درگیری هیچ توجیهی ندارد.



وی هدف از ارائه این طرح را جلوگیری از خونریزی بیشتر دانسته است.



العربیه به طور گسترده، اقدامات نظامی عربستان بر ضد گروه الحوثی را تبلیغ و بزرگنمایی می کند .



پس از درگیری بین ارتش یمن و گروه الحوثی در استان شمالی صعده نیروهای نظامی عربستان برای آنچه دفاع از مرزهای خود نام می برند وارد درگیری ها شدند.

همچنین نیروی هوایی این کشور هر روز دست به حملات علیه گروه الحوثی می زند.

