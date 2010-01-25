شهدای اصناف کشور شناسایی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، سردار مجید مشایخی عصر دوشنبه در گردهمایی اعضای بسیج اصناف شهرستان زابل با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از شناسایی شهدای اصناف کشور، ایثارگری های آنان در قالب برگزاری یادواره و نشر کتاب معرفی می شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: اصناف به عنوان پشتیبان و حامیان مالی و معنوی عرصه های مختلف انقلاب به ویژه دوران جنگ تحمیلی هستند.

وی عنوان کرد: تقویت بسیج اصناف و گسترش فرهنگ و تفکر بسیج و احکام اسلامی در بازار و میان اصناف از جمله مأموریتهای مختلف بسیج اصناف است.

سردار مشایخی، همچنین خواستار حفظ وحدت موجود و پیروی از ولایت فقیه توسط تمام اقشار جامعه به ویژه اصناف بسیجی شد.