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۵ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۸

سردار مشایخی:

شهدای اصناف کشور شناسایی می شوند

شهدای اصناف کشور شناسایی می شوند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج اصناف کشور از شناسایی شهدای اصناف در استانهای مختلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زابل، سردار مجید مشایخی عصر دوشنبه در گردهمایی اعضای بسیج اصناف شهرستان زابل با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از شناسایی شهدای اصناف کشور، ایثارگری های آنان در قالب برگزاری یادواره و نشر کتاب معرفی می شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: اصناف به عنوان پشتیبان و حامیان مالی و معنوی عرصه های مختلف انقلاب به ویژه دوران جنگ تحمیلی هستند.

وی عنوان کرد: تقویت بسیج اصناف و گسترش فرهنگ و تفکر بسیج و احکام اسلامی در بازار و میان اصناف از جمله مأموریتهای مختلف بسیج اصناف است.

سردار مشایخی، همچنین خواستار حفظ وحدت موجود و پیروی از ولایت فقیه توسط تمام اقشار جامعه به ویژه اصناف بسیجی شد.

کد مطلب 1023776

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