به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی ساعت 6 عصر دوشنبه به وقت کویت وارد این شهر شد.
بر اساس این گزارش وی به محض ورود در محل فرودگاه با سئوالات خبرنگاران کویتی مواجه شد و به سئوالات آنان پاسخ گفت.
خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در بدو ورود به کویت در فرودگاه این شهر مورد استقبال جاسم الخرافی همتای کویتی خود قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی ساعت 6 عصر دوشنبه به وقت کویت وارد این شهر شد.
بر اساس این گزارش وی به محض ورود در محل فرودگاه با سئوالات خبرنگاران کویتی مواجه شد و به سئوالات آنان پاسخ گفت.
خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.
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