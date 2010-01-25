به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت، علی لاریجانی ساعت 6 عصر دوشنبه به وقت کویت وارد این شهر شد.

بر اساس این گزارش وی به محض ورود در محل فرودگاه با سئوالات خبرنگاران کویتی مواجه شد و به سئوالات آنان پاسخ گفت.

خبر تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.