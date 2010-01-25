به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حسن ایرانپاک عصر دوشنبه در مراسم افتتاح فروشگاه عرضه مستقیم صنایع دستی عشایر استان سیستان و بلوچستان در زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: شناسنامه دار کردن تولیدات صنایع دستی عشایر، برگزاری نمایشگاه ها و معرفی صنایع دستی در بازارهای جدید از برنامه های سازمان امور عشایری در حمایت از بانوان هنرمند جامعه عشایر کشور است.

مدیرکل امور تعاونی ها و مشارکتهای مردمی سازمان عشایر کشور افزود: در حال حاضر 35 درصد از تولیدات صنایع دستی کشور مربوط به هنرمندان عشایر است.

فروغ السادات بنی هاشم مدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم گفت: با برگزاری نمایشگاه ها و فروشگاه های عرضه کالا درصدد هستیم تا تولیدات صنایع دستی بانوان هنرمند عشایر را به جای جای دنیا معرفی کنیم .

مدیرکل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان نیز در مراسم افتتاح فروشگاه عرضه مستقیم صنایع دستی عشایر استان عنوان کرد: این فروشگاه به منظور معرفی تولیدات صنایع دستی بانوان هنرمند عشایر استان در فضای سر پوشیده ای به مساحت 100 مترمربع راه اندازی شده است.

محمدرضا میرامینی افزود: علاوه بر عرضه تولیدات صنایع دستی بانوان هنرمند سیستان و بلوچستان شامل سکه دوزی، سورن دوزی، حصیر بافی، تسبیح و فرش، صنایع دستی بانوان هنرمند عشایر دیگر مناطق کشور هم عرضه می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون 100 نفر از بانوان عشایر در زمینه تولید صنایع دستی سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند.