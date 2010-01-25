تقویت نظامیان خارجی طالبان را وادار به مذاکره خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان ناتو در افغانستان در گفتگو با روزنامه "فایننشال تایمز" ابراز امیدواری کرد که راهبرد جدید جنگ در این کشور بتواند گروههای شبه نظامی را به پای میز مذاکره با دولت مرکزی بکشاند.

وی با بیان اینکه افزایش نظامیان خارجی در افغانستان سبب تضعیف موقعیت طالبان خواهد شد تاکید کرد این امر می تواند شبه نظامیان را وادارد برای برقراری صلح در این کشور تن به مذاکره دهند.

مک کریستال در ادامه سخنان خود یاد آور شد که جنگ در افغانستان به اندازه کافی طولانی شده است و این امکان وجود دارد که طالبان نیز در اداره امور کشور به دولت این کشور کمک کنند.

به گفته این فرمانده آمریکایی، وظیفه نظامیان ناتو ایجاد شرایط لازم برای مردم افغانستان در راستای بازسازی کشورشان است. وی در پاسخ به این سئوال که طالبان چه نقشی می توانند در این کشور داشته باشند، گفت: فکر می کنم که هر فرد افغانی می تواند نقش مهمی در آینده کشور خود ایفا کند.

وی این سخنان را به فاصله چند روز پیش از آغاز کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است از روز پنجشنبه این هفته در لندن برگزار شود، بیان کرد.



خاطرنشان می شود که طبق راهبرد جدید دولت آمریکا در افغانستان ظرف ماههای آینده 30 هزار نیروی نظامی دیگر آمریکایی به این کشور اعزام خواهند شد. در این راهبرد همچنین"باراک اوباما" برنامه ای 18 ماهه را برای خروج نظامیان کشورش از افغانستان ارائه داده است.