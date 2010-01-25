به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کویت ، جاسم الخرافی رئیس مجلس کویت در دوشنبه شب بدو ورود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورش در کنفرانسی خبری در فرودگاه ، در خصوص اهمیت دیدار سران دو کشور و دعوت از مقامات ایران به کویت ، گفت: این دیدار اهمیت خاصی دارد چرا که جایگاه ایران در منطقه مهم است.

وی ادامه داد: ایران بویژه در تحولات منطقه نقش کلیدی دارد و به همان اندازه که ایران در منطقه اهمیت دارد، این دیدار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

لاریجانی تا چهارشنبه در کویت حضور خواهد داشت و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.