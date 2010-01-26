شش هزار خانوار روستایی مازندران از آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین برزگر شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر این شرکت در ساری افزود: در این ایام علاوه بر افتتاح هشت پروژه آبرسانی روستایی، اجرای دو پروژه فاضلاب روستایی با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد ریال آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: افتتاح هشت پروژه آب روستایی در مازندران زمینه بهره مندی 36 روستا و بیش از شش هزار خانوار استان را از آب سالم و بهداشتی فراهم می آورد.

وی افزود: جهت اجرا و بهره برداری از پروژه های دهه فجر بالغ بر 31 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که در دهه فجر نیز دو پروژه بزرگ روستایی وارد فاز اجرایی عملیاتی می شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران تصریح کرد: با اجرای پروژه مجتمع آبرسانی شهداء افراده در شهرستان نور نیز شش روستا با هزار و 200 خانوار از آب شرب سالم برخوردار خواهند شد.

بزرگر اجرای عملیاتی طرح بزرگ شرکت آب و فاضلاب روستایی را پروژه فاضلاب شورکای جویبار اعلام کرد و افزود: دو طرح مذکور با اعتبار اولیه دو میلیارد و 600 میلیون تومان به اجرا در خواهد آمد.