به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار که روز دوشنبه انجام شد ، با اشاره به مناسبات خوب دو کشور اظهارداشت: روابط دو کشور در تمامی سطوح روابط متین و رو به جلو بوده است و این گونه رایزنی های مقامات عالیه دو کشور همواره برای تقویت تمامی بخش های همکاری های فیمابین سازنده و مفید بوده است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با ارزیابی مثبت از دیدار مقامات عالیه دو کشور ابراز داشت: ما امیدواریم این روند بتواند مناسبات دو کشور را در چارچوب منافع متقابل گسترش دهد.

آمبول قائم مقام وزیر امورخارجه سوئیس نیز در این دیدار با تبیین مناسبات دو کشور اظهار داشت: مناسبات دو کشور در تمامی عرصه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی چشم انداز مثبت داشته و رایزنی های فیمابین همواره سازنده بوده است. همکاری های دو کشور در زمینه امور بهداشتی، انرژی و قضایی روند، خوبی داشته و دارد.

همچنین طرفین در خصوص مسائل مختلف بویژه مسائل منطقه ای و بین المللی نیز بحث و تبادل نظر کردند.

آمبول پاییز امسال نیز سفری به ایران داشت .