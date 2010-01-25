به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدارکه امروز دوشنبه انجام شد ، با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران وآلمان اظهار داشت: روابط و مناسبات همواره روند خوبی داشته و روابط و مناسبات دو کشور دارای اهمیت خاص بوده است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح مناسبات جاری و اراده مقامات عالیه دو کشور اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ملاقات تسلیم استوارنامه جنابعالی، بر اراده دو کشور برای گسترش مناسبات تصریح داشته است و ما جایگاه آلمان را در مناسبات خود و در ارتباط با مناسبات جمهوری اسلامی ایران با اروپا همواره با اهمیت قلمداد می نمائیم و ظرفیت های متنوعی در عرصه های دوجانبه، منطقه ای، بین المللی برای تعمیق مناسبات فیمابین داریم.

وی گفت : ما امیدواریم در چارچوب احترام، منافع و درک متقابل این مناسبات به سطح مطلوب خود نائل گردد.

متکی با تبیین سیاست های آمریکا در افغانستان اظهار داشت: ماهیت رویکردهای آمریکا در افغانستان دچار ابهامات و تردیدهای زیادی بوده و اگر جریان و روند کلی به سمت درستی تنظیم نشده باشد ، چشم انداز بعدی نیز متاثر از آن خواهد شد، حقیقتی که مردم و نخبگان آمریکا نیز این وضعیت را با تمامی احساس خود درک می کنند.

برند اربل سفیر آلمان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت مناسبات دو کشور اظهار داشت: روابط دو کشور مبتنی بر پیوندهای متین متاثر از فرهنگ، ادبیات و هنر غنی دو کشور بوده است و ما می بایست این گنجینه با ارزش را در راستای مناسبات جاری حفظ و ارتقا بخشیم.

سفیر آلمان با اشاره به ظرفیت های فراوان جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه اظهار داشت: دولت و مقامات آلمان با تاکید بر جایگاه مهم و ظرفیت های متنوع جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه ای، همواره خواهان بهره گیری از ظرفیت ها و نفوذ جمهوری اسلامی ایران برای استقرار صلح، امنیت و مشارکت در پروژه های بازسازی در افغانستان بوده‌اند.