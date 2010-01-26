پژمان جمشیدی به طور رسمی از جمع مشکی پوشان جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پژمان جمشیدی پس از اینکه نتوانست خواسته های پرویز مظلومی، سرمربی مشکی پوشان را برآورده نماید، در لیست مازاد باشگاه قرار گرفت و بعد از تسویه حساب و دریافت رضایتنامه از این تیم جدا شد.

خروج پژمان جمشیدی از لیست بازیکنان این باشگاه بدلیل تشخیص سرمربی تیم صورت گرفته است و به گفته پرویز مظلومی این بازیکن در برنامه آینده تیم نمی توانست تأثیر بسزایی داشته باشد.

به دلیل کمبود بازیکن احتمال دارد تا در صورت لزوم زمینه بازگشت گابریل اسچاچت به تمرین‌ مهیا شود هر چند که تمامی بازیکنان تیم ابومسلم از انگیزه بالایی برخوردار هستند و در سطح بالایی قرار دارند.

ابومسلم پس از مدتها با حضور پرویز مظلومی جان تازه ای گرفته است و بازیکنان تیم، تمرینات بسیار مفید و خوبی را پشت سر گذاشته اند و در ادامه نیز به همین صورت کار خواهیم کرد تا در مقابل استقلال بتوانیم یک بازی خوب و آبرومندانه را به اجرا بگذاریم.