به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار امروز دوشنبه میشائیل آمبول قائم مقام وزات امور خارجه سوئیس با دکتر علی آهنی معاون اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، مسائل مورد علاقه طرفین ، از جمله مسائل دوجانبه، همکاری های منطقه ای و بین الملل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

آمبول که در راس یک هیئت چهار نفره از مقامات وزارت امور خارجه سوئیس به تهران سفر کرده است همکاری های دو کشور در زمینه های انرژی، سرمایه گذاری های سوئیسی در جمهوری اسلامی ایران ، همکاری های قضایی و گفتگوها و تبادل نظرهای سیاسی دو کشور در مجامع بین المللی را بسیار مفید و سازنده قلمداد کرد و بر تمایل آلمان برای تقویت همکاری ها تاکید کرد.

معاون اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن استقبال از شرایط جاری روابط دو کشور خاطرنشان کرد که خوشبختانه روابط دوجانبه از عمق خوبی برخوردار است و ظرفیت های بسیار زیادی برای همکاری وجود دارد ، برخی زمینه ها به خوبی بکارگرفته شده است ، ولی اعتقاد داریم هنوز ظرفیت های زیادی است که مورد استفاده قرار نگرفته ، امیدواریم با تلاش های مشترک بتوانیم این زمینه ها را بهتر بکار بگیریم.

آهنی اضافه کرد که تماس های متنوع و در سطوح بالا در بعد سیاسی نشانگر اراده دو طرف برای ارتقا همکاری ها است و باید از این عامل مهم حداکثر بهره برداری را کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که تماس ها و مذاکرات دو طرف زمینه های همکاری در بخش های مختلف بالاخص بهداشت و گاز را عملیاتی نماید.

معاون وزیر امور خارجه گفت: همکاری دو کشور در بخش قضایی می تواند به درک بهتر طرفین از سیستم قضایی کشور مقابل کمک کند و آثار بسیار مثبتی در شناخت یکدیگر و تبادل تجربیات دارد.

به گفته آهنی همکاری پارلمانی دو طرف نیز علیرغم متفاوت بودن سیستم پارلمانی دو کشور مفید خواهد بود.