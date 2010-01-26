82 واحد مسکونی برای مددجویان روستایی کمیته امداد بجنورد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه این واحدهای مسکونی با اعلام اینکه این واحد ها از محل طرح بهسازی مسکن روستایی برای مددجویان این نهاد احداث شده است افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی بیش از 5 میلیارد و 330 میلیون ریال هزینه شده است.

تبارک سبحانی با اشاره به تلاش این نهاد در راستای تأمین سرپناه محرومان و رفع نیاز آنان اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) از زمان تأسیس استان خراسان شمالی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نسبت به 27 سال گذشته بیش از 2.5 برابر مسکن و سرپناه برای محرومین احداث کرده است.

وی گفت: طی چهار سال گذشته بیش از سه هزار و 800 واحد مسکونی احداث شده در حالی که در 27 سال گذشته تنها هزار و500 واحد مسکونی برای محرومان تامین شده است.

وی افزود: این نهاد علاوه بر پرداخت تسهیلات مسکن مبلغ 10 میلیون ریال نیز به صورت بلاعوض برای هر یک از واحد ها پرداخت می کند.

سبحانی سرانه هر یک از واحد های مسکونی را 65 میلیون ریال عنوان کرد وافزود: مهندسان و کارشناسان مسکن کمیته امداد با وکالت از مددجویان پیگیر ساخت مسکن های آنان هستند.

وی با تأکید براینکه اشتغال نیازمندان درکنار ایجاد مسکن آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گفت: کمیته امداد برای اشتغال مددجویان از محل بنگاه های زود بازده اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه کرده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراشسان شمالی با بیان اینکه یکی از برکات اصلی انقلاب توجه به محرومین است افزود: وجود کمیته امداد از ثمرات انقلاب است که این نهاد مقدس با خدمت رسانی به محرومین در جهت رفع نیاز های آنان تلاش می کند.

سرپرست فرمانداری شهرستان بجنورد نیز در ادامه این مراسم اهداف اصلی این انقلاب را خدمت به محرومین برشمرد و افزود: مسئولان با درنظر گرفتن این هدف باید به دنبال حل مشکلات مردم بخصوص محرومین جامعه باشند.

وی با بیان اینکه اولویت خدمت رسانی به محرومان باید از روستاها آغاز شود گفت: در حقیقت هنر مسئولان در این است که با فراهم نمودن شرایط و امکانات رفاهی بیشتر برای روستا نشینان نیازمند آنان را در روستا ها خود نگاه دارند و مانع مهاجرت آنان به شهرها شوند.

صحراگرد همچنین به خدمات ارائه شده کمیته امداد و سایر ارگانها به روستا ها اشاره کرد وافزود: این مردم شایسته خدمات بهتر و برتر هستند و انجام این امر تلاش مسئولان را می طلبد.

کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی بیش از 32 هزار خانوار را تحت پوشش خدمات خود دارد.