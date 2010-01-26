خواست اسرائیل انحراف ذهن مسلمانان نسبت به موضوع فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الااسلام قربانعلی دری نجف‌ آبادی شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر استان مرکزی در اراک افزود: در حالی که امریکا و استکبار از آن سوی دنیا در امور منطقه دخالت و بحران ‌سازی می‌ کنند، نمی‌ توانیم نسبت به مسائل منطقه بی‌ تفاوت باشیم.

وی دفاع از مظلوم، ایستادگی در مقابل ظالم و حمایت از مسلمانان جهان و پرهیز از بی‌ تفاوتی نسبت به سرنوشت و وضعیت کشورهای مسلمان را از اهداف اصلی انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام راحل دانست و خاطرنشان کرد: هر زمان که فشار دشمن علیه انقلاب اسلامی تشدید شود وظیفه و مسئولیت مدیران و همه مردم برای دفاع از آرمان‌ های امام و رهبری سنگین ‌ترمی ‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دهه مبارک فجر فرصت مناسبی است تا فعالیت‌های دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان و به نمایش گذاشته شود.

دری نجف‌ آبادی پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام را هدیه الهی به مردم ایران دانست و خاطر نشان کرد: امروز نیز حیات طیبه انقلاب اسلامی با محوریت رهبری و پشتیبانی مردم و با توکل بر خدا حرکت توفنده خود را به سوی اهداف اسلامی ادامه خواهد داد.

وی بیان داشت: مسئولان باید نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و با تعامل سازنده در فضایی آرام برای کاهش مشکلات و تقویت نقاط قوت برنامه ‌ریزی کنند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر استان مرکزی نیزگفت: برای برگزاری هرچه باشکوه ‌تر مراسم سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یک ستاد استانی، 25 ستاد شهری و 222 کمیته تخصصی در استان مرکزی تشکیل شده است.

عباس هاشمی گلباران بیت قدیمی امام راحل در خمین، گلباران حجره طلبگی امام خمینی(ره) در اراک، نواختن زنگ انقلاب در مدارس و نواختن ناقوس کلیسای اراک در لحظه ورود تاریخی آن حضرت به میهن اسلامی را بخشی از برنامه ‌های ستاد دهه فجر در استان عنوان کرد و افزود: همچنین در این ایام بیش از 900 طرح عمرانی در استان مرکزی به بهره ‌برداری خواهد رسید.