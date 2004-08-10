بانك مركزي موظف به تعيين يك نهاد جايگزين براي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه متخلف شد

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" با اشاره اين كه فعاليت هر كدام ازصندوق هاي قرض الحسنه متخلف در كشوربه شكل خاص خود دنبال مي شود، اظهارداشت: هم اكنون صندوق هاي قرض الحسنه متخلف در استانهاي خراسان، همدان و كرمان ساماندهي شده اند و فقط درمورد صندوق هاي قرض الحسنه اصفهان كه حجم فعاليتشان خيلي گسترده است ، تمهيدات جديدي از سوي كميسيون اقتصاد دولت انديشيده شد.

دكتر سعيد شيركوند تصريح كرد: براساس جلسه ديروزاين كميسيون، بانك مركزي موظف شد تا با تعيين يك نهاد جايگزين ( يكي از بناكهاي دولتي يا خصوصي)، وضعيت فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه متخلف در اصفهان را بررسي كرده و مسئوليت بدهي ها و دارايي هاي آنها را نيز بر عهده بگيرد.

وي ابراز اميدواري كرد: با تعيين اين نهاد جايگزين توسط بانك مركزِي، مشكلات مربوط به سپرده گذاران هرچه سريعترحل شود.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تاكيد بر اين كه براي بانك شدن صندوق هاي قرض الحسنه از طرف قانون مشكلي وجود ندارد، تاكيد كرد: درحال حاضرصندوق هاي قرض الحسنه اي كه توانايي داشته باشند تا به صورت بانك فعاليت كنند، مشكلي وجود ندارد ولي خيلي از صندوق هاي قرض الحسنه فعلي شرايط لازم براي بانك شدن را دارا نيستند.