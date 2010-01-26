بهترین راه دعوت غیر مسلمانان به اسلام رفتار و اخلاق نیکو است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جعفر سبحانی شامگاه دوشنبه در دیدار با جمعی از تازه مسلمانان کشورهای آمریکای لاتین با اشاره به مطلب فوق گفت: مسلمانان کشورهای آمریکای لاتین می‌توانند با اخلاق نیکو، رعایت امانت و احترام به غیرمسلمین، باعث جذب آنها به دین مبین اسلام شوند.



وی همچنین در قالب توصیه‌ای خطاب به این افراد گفت: هیچگاه از اقامه نماز اول وقت غفلت نکنید و سعی کنید پس از اقامه نماز صبح مقداری قرآن تلاوت کنید.



این استاد حوزه علمیه قم در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به علاقمندی مردم کشورهای آمریکای لاتین به ویژه آرژانتین به دین اسلام و کشور ایران اظهار داشت: سعادت دنیا و آخرت همه شما در این است که آیین اسلام و احکام الهی آن را از طریق اهل بیت(ع) یاد بگیرید و آنها را در زندگی شخصی و اجتماعی خود پیاده کنید.



علاقمندی مردم آمریکای لاتین به جمهوری اسلامی ایران فوق العاده است



مشاور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه نیز در حاشیه این دیدار با اشاره به علاقمندی فراوان مردم این کشورها به جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت: زمینه گرایش مردم کشورهای آمریکای لاتین به دین اسلام بسیار فراهم است و با برنامه‌های تبلیغی گسترده می‌توان بسیاری از مردم این کشورها را به اسلام جذب کرد.



حجت الاسلام محسن ربانی افزود: بسیاری از نخبگان کشورهای آمریکای لاتین به ویژه اساتید و دانشجویان علاق‌مندی بسیاری به حضور در همایش‌ها و کنفرانس‌های مربوط به معرفی آیین اسلام و ایران دارند که در همین خصوص بسیاری از آنها مسلمان یا شیعه شده‌اند.



وی که ریاست مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شروق (در رابطه با مردم اسپانیولی زبان دنیا) را بر عهده دارد، در ادامه گفت: خوشبختانه عموم مردم کشورهای آمریکای لاتین مخالف دین اسلام و مسلمانان نیستند، ضمن آن که به ایران و استقامت جمهوری اسلامی در برابر نظام استکبار جهانی علاقمند هستند.