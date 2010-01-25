به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حامد کرزای" و "آصف علی زرداری" روسای جمهوری افغانستان و پاکستان با همتای ترکیه ای خود درباره اوضاع امنیتی منطقه به گفتگو پرداختند.

"مسعود خلیلی" سفیر افغانستان در آنکارا هدف از این دیدار را بررسی راههای همکاری دو کشور به منظور ایجاد صلح و آرامش در منطقه دانسته و خاطرنشان کرد: هر کسی در منطقه تشنه ایجاد صلح است.

بر این اساس این نشست با نظارت "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول برگزار شده است. به گفته یک منبع بلند پایه ترکیه ای مهمترین محور این نشست سه جانبه، مسائل امنیتی بوده است.

پیش از این دیدار نیز روسای جمهوری افغانستان و پاکستان در دیداری به بررسی مسائل مهم منطقه ای و راههای مبارزه با شبه نظامیان طالبان پرداختند.

این در حالی است که قرار است کنفرانس بین المللی افغانستان در روز پنجشنبه این هفته با حضور مقامهای غربی و منطقه ای در لندن برگزار شود.