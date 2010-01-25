به گزارش خبرنگار پارلمانی اعزامی مهر به کویت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ، دوشنبه پس از ورود به کویت در جمع ایرانیان مقیم این کشور که در محل سفارت برگزار شد طی سخنانی حضور ایرانی ها در کویت را ظرفیت خوبی برای کشور خواند و گفت: کویت کشور مهمی در منطقه است. حضور شما می تواند در مسیر مودت و دوستی کمک کننده باشد و روابط را تعمیق بخشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کویت یک فضای متفاوت از سایر بخشهای منطقه دارد و می تواند برای شما فضایی را بوجود آورد که در راستای همگرایی دو کشور گام های بزرگی بردارید. هرچند که صداهای متفاوتی در این کشور وجود دارد که بدنبال تخریب این روابط هستند البته منشا آن نیز مشخص است اما در کنار آن امکانات برای استفاده از ظرفیت ها موجود است .

وی با اشاره به قرار داشتن در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: روابط ما با کشورهای مختلف در 30 سال گذشته همواره به یک سنخ نبوده است، اما مشی انقلاب اسلامی بر اساس ستون های اصلی فکر انقلاب اسلامی استوار بوده است.

لاریجانی افزود: اگر همگرایی بین کشورهای منطقه ایجاد شود زمینه برای گرایشات سیاسی همسو و تقویت بنیادهای اقتصادی فراهم می شود و همین امر موجب باروری انقلاب اسلامی خواهد شد. نیروهای ایرانی در کویت زیاد هستند و می توانند این وظیفه مهم را بردوش بگیرند و فضای مودت ایجاد کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما به برادری اسلامی بهای زیادی می دهیم و این پایه کار ماست البته باید تلاش زیادی کرد زیرا دسایس نیز به همین میزان زیاد است. درست است که ایران کشوری مقتدر و بزرگ است و از سابقه تمدنی فاخر برخوردار است اما ما به دنبال فخرفروشی نیستیم بلکه از این ظرفیت می خواهیم برای جهان اسلام استفاده کنیم. بنابراین ایران روحیه تجاوز به کشور دیگری ندارد هرچند مورد تجاوز قرار گرفته است.

وی گفت: از نظر انقلاب اسلامی ایجاد ثبات پایدار در منطقه جز در گرو همکاری منطقه ای نیست.

لاریجانی گفت: ما با اشغال عراق مخالف بودیم همچنان که با حضور آمریکا در افغانستان نیز مخالف بودیم . علت این است که این گونه استیلا مخالف فکر اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: ما به امنیت پایدار منطقه ای اعتقاد داریم اما آیا با پایگاههای مختلف که آمریکایی ها ایجاد کرده اند، امنیت به منطقه آورده اند یا دردسر؟ تجربه نشان داده که آنها به دنبال منافعی هستند که در جهت مخالف منافع همان مناطقی است که وارد آن شده اند.

وی ادامه داد: استراتژی جمهوری اسلامی برای ایجاد امنیت و ثبات در منطقه یک همگرایی سیاسی منطقه ای است . یک باوری باید در کشورهای منطقه بوجود آید مبنی بر اینکه می توانند هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشد تا منافع آنها حفظ شود و تضادهای فرعی را به تضادهای اصلی تبدیل نکند. این درحالی است که کشورهای مداخله گر سعی دارند تا این تضادهای فرعی را به موضوعات اصلی تبدیل کند.

رئیس مجلس شوراس اسلامی ادامه داد : همچنان که شما اگر نگاه کنید متوجه می شوید در مسئله هسته ای نیروگاه بوشهرآنها چقدر مناقشه در منطقه ایجاد کردند ، مقاله نوشتند که شاید برای منطقه خطرناک باشد در حالی که مسئله نیروگاه اتمی با نظارت آژانس است و هیچگاه محل مناقشه نبوده است اما آنها می خواهند ذهن ها را به این سمت منحرف کنند.

لاریجانی تاکید کرد: اگر جمهوری اسلامی بنیه دفاعی قوی برای خود ترتیب داده و اگر از بنیه اقتصادی مطلوب و ظرفیت انسانی تخصصی قوی و یا ژئوپلتیک مطلوب برخوردار است، این را در اختیار کشورهای اسلامی برای اعتلای مشترک قرار می دهد نه اینکه بدنبال فخرفروشی باشد. منزلت انقلاب اسلامی بالاتر از این است که بدنبال این مسائل کوچک باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ما با عراق یا کشورهای دیگر منطقه، پس از همه این منازعات، روابط دوستانه داریم در چارچوب همین استراتژی است. همگرایی سیاسی در مجموع برای کل منطقه می تواند مفید باشد.

وی در ادامه سخنانش به تلاش جمهوری اسلامی برای رسیدن به سند چشم انداز اشاره و راههای رسیدن به افق 1414 را تشریح کرد.

لاریجانی تسهیل سرمایه گذاری در کشور ، تحقق اصل 44 قانون اساسی و اجرای مناسب هدفمند کردن یارانه ها را از جمله راههای اصلی تحقق این هدف برشمرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی فردا در دومین روز از سفر خود به کویت با نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.