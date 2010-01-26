وضعیت دوپارک ملی دریایی کشور متناسب با استاندارد نیست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی نکوئیان عصر دوشنبه در دوره آموزش مناطق تحت حفاظت ساحلی در گرگان افزود: در حوزه مناطق دریایی دو پارک ملی دریایی داریم که مطابق با استانداردهای قابل قبول نیست و سعی می کنیم به استانداردهای جهانی دست یابیم.

وی از تهیه طرح مدیریت نوارهای ساحلی کشور خبر داد و گفت: کارشناسان در حال تهیه و تدوین این طرح هستند که در آن به بخشهای مختلف محیط زیست دریایی و ساحلی توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح پهنه بندی نوار ساحلی، استاندارد سازی، حساسیتهای زیست محیطی سواحل، بخشهای نیازمند مراقبت بیشتر، مطابق قوانین بین المللی تعیین می شود.

به گفته نکوئیان، درصدی از نوار ساحلی کشور نیازمند مراقبت و حفاظت ویژه هستند که در این طرح به آن توجه شده است.

مدیرکل دفتر تالابهای ساحلی محیط زیست دریایی کشور بیان داشت: پهنه بندی زیست محیطی سواحل برای تعیین درجه حساسیت زیست محیطی و به طور غیرمستقیم برای انتخاب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در سواحل شمال کشور با اولویت استان گلستان اجرا شده است.