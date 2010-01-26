1200 میلیارد ریال برای تکمیل نیروگاه برق علی آباد کتول نیاز است

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در مجموع برای اجرای این طرح، پنج هزار میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

وی پیشرفت این طرح ملی را حدود 83 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: امسال دو واحد از این طرح به بهره برداری می رسد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این طرح در فاز اول هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.

استاندار گلستان بیان داشت: در حال حاضر در ایام تابستان و در اوج مصرف حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق از کشور ترکمنستان تامین می شود که با راه اندازی این نیروگاه از واردات برق از ترکمنستان بی نیاز می شویم.

وی یادآور شد: نیروگاه علی آباد از پروژه های بزرگ استانی است که ارزش بسیاری دارد و خدمات آن منطقه ای است و استان های مجاور را نیز تحت پوشش قرار می دهد.

نیروگاه هزار و 450 مگاواتی علی آباد کتول در شرق گلستان درحال ساخت است.