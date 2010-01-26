سرمایه گذاران ورزشی رغبتی برای سرمایه گذاری در مازندران ندارند

نصرالله پریچهره در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: باشگاه های فعال ورزشی مازندران 800 مورد بوده که باید افزایش یابند تا سرانه فضای ورزشی به یک متر مربع برسد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون سرانه فضای ورزشی در مازندران شش دهم متر مربع است و 22 سرمایه گذار در حوزه ورزش برای تسهیلات در ردیف وام به سر می برند.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه باید خصوصی سازی در ورزش نصیب هیئتهای ورزشی شود تا رغبت دست اندرکاران این حوزه ها مضاعف شود، تصریح کرد: در این راستا هم اکنون 98 درصد سالن های ورزشی مازندران در اختیار هیئت ها و افراد حقیقی به صورت اجاره قرار دارد.

پریچهره با اذعان به وجود نقایص برای اجاره سالنهای ورزشی افزود: به منظور خودگردانی در ورزش باید از افزایش رقم مزایده ها جلوگیری شود.

وی تعداد سالن های ورزشی بانوان را در استان 24 مورد عنوان کرد و افزود: در اتلاش هستیم که مدیریت برخی از این سالن ها به بانوان واگذار شود.

پریچهره با بیان اینکه هشت پروژه ورزشی دهه فجر امسال در مازندران به بهره برداری می رسد افزود: همایش مدیران باشگاه های مازندران با حضور اساتید و مسئولان ورزش کشور با محوریت اخلاق ورزشی در استان برگزار می شود.

