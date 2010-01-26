حماسه سال 60 آمل در تاریخ انقلاب درخشان است / ادعای تقلب خیانت افراد خود فروخته بود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل آیت الله احمد جنتی شامگاه دوشنبه در مراسم بیست و هشتمین سالگرد حماسه اسلامی مردم آمل در سال 60 در مصلی این شهر از مقام شامخ شهدای این حماسه تجلیل کرد و افزود: مردم آمل و مازندران همواره در طول انقلاب و 30 سال پس از انقلاب کارنامه درخشانی داشته اند و به عنوان الگو و برجسته ترین نقاط کشور مطرح بوده اند.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون شهدای انقلاب وجنگ تحمیلی هستیم، تصریح کرد: قدرتی که اکنون جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران دارد، ابرقدرتهای جهان را زمینگیر کرده و هنوز هم برخی از این ابرقدرتهای ناآگاه این قدرت ملت ایران را باور نکردند.

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه دشمن اکنون از آمادگی و مقاومت ملت ایران ترسده و کاملا هراس دارد، ادامه داد: استکبار اکنون فهمیده که تحریم وتهدید علیه ایران اسلامی بی فایده است و به فکر جذب نیروهای خود باخته و فروخته داخلی هستند.

جنتی با اشاره به اینکه پشت سر همه این موفقیتها و مقاومتهای ایران اسلامی رهبری مجتهد وعالم ایستاده است و استکبار را مات و مبهود خود کرده است، تصریح کرد: این دشمنان بدانند این مردم عاشق شهادت و شهید پرور و ایثارگرهستند و اگر تمام قدرت روی زمین را هم جمع کنند نمی توانند با این فرهنگ و فطرت مردم مقابله کنند.

وی، حربه تهدید و به راه انداختن ترس وحشت در میان مردم را یکی از تاکتیکهای جدید دشمن در کشورمان بیان کرد و با اشاره به اینکه آنان با ترساندن مردم تلاش می کنند آنان را از صحنه انقلاب دور نمایند، اظهار داشت: مشکل عمده استکبار جهانی این است که آنان مردم ما را هنوز نشناخته اند و فرهنگ ذاتی شهادت طلبی در ملت ایران را نمی فهمند.

وی اظهارداشت: استکبار جهانی فقط قدرت طلبی، شیطنت، سیاست بازی، تفرقه و بیگانه کشی را می فهمد و نمی تواند معنای واژه های شهادت طلبی و اطاعت از رهبری را درک کند.

شورای نگهبان به هیچ حزب و قدرتی وابسته نیست

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از سالم ترین انتخابات را برگزار کرده و جای هیچ حرف و حدیثی وجود ندارد، گفت: شورای نگهبان به هیچ حزب و قدرتی وابسته نیست و نه پول می خواهد و نه مقام و این شورا اصل صحت این انتخابات را سالم و قانونمندتر از همه انتخابات دیگر کشورها می داند.

جنتی ادعای تقلب از سوی برخی افراد داخل و بیرون از کشور را ادعایی مضحک و احمقانه خواند و خاطرنشان کرد: خیانتی که این افراد خود فروخته به ملت کردند هیچ کسی تاکنون نکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود دیدار مردم آمل و مازندران با رهبر معظم انقلاب به مناسبت حماسه ششم بهمن را تاریخی و برای مردم این استان ماندگار و پر بار دانست.