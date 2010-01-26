23 هزار نفر در زنجان علیه بیماری هپاتیت B واکسیناسیون می شوند

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان نوبت اول واکسیناسیون متولدین سال 71 در برابر هپاتیت B به صورت رایگان از ابتدای ماه جاری به مدت 10 روز انجام می شود، افزود: پیش بینی می شود طی این مرحله از واکسیناسیون، بیش از 95 درصد از واجدین شرایط واکسینه شوند.

وی ادامه داد: متولدین سال های 68، 69 و 70 نیز که در دوره های قبل موفق به دریافت واکسن نشده اند، می توانند همزمان با متولدین سال 71 واکسینه شوند.

صائینی با بیان اینکه واکسیناسیون هپاتیت B در سه نوبت انجام می شود، افزود: مرحله دوم واکسیناسیون از ابتدای اسفند سال جاری و مرحله سوم از مرداد ماه سال آینده به مدت 10 روز انجام خواهد شد.

مدیر مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان زنجان با یادآوری اینکه 10 تیم سیار بهداشتی، به واکسیناسیون افراد واجد شرایط در روستاهای صعب العبور و فاقد خانه بهداشت می پردازند گفت: واکسیناسیون هپاتیت B در 422 خانه بهداشت، 58 مرکز بهداشت روستایی، 37 مرکز شهری، 49 پایگاه بهداشت و 10 بیمارستان در سطح استان در حال انجام است.