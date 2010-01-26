تیم بسکتبال زنجان از سوی استانداری حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی‌نژاد شامگاه دوشنبه در ششمین جلسه شورای عالی ورزش استان زنجان با بیان اینکه از این پس تیم بسکتبال لیگ دسته اولی زنجان باید با نام شهرداری در این رقابت‌ها حضور ‌یابد، افزود: هزینه این تیم برای راه‌یابی به لیگ برتر باشگاه‌های کشور بر عهده استانداری خواهد بود.



وی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات هیئت مدیره تیم فوتبال شهرداری زنجان افزود: در این جلسه مصوب شد تا مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری زنجان در رشته‌های تحت پوشش سازمان تربیت بدنی به فعالیت بپردازد که در این راستا، همه زمینه‌ها برای فعالیت این مجموعه فراهم شده و در حال حاضر نیز به دنبال زمینی مناسب برای احداث این مجموعه هستیم.



رئوفی نژاد ضمن تاکید به مدیر کل اداره صنایع و معادن استان زنجان مبنبی فعال کردن بخش ورزش در حمایت از ورزش افزود: دستگاه‌هایی و شرکتهای که توان ورود به ورزش و حمایت مالی ورزش را دارند باید در این زمینه فعالیت کنند.

استاندار زنجان ادامه داد: در همین راستا لیست دستگاه‌هایی که در سایر استان‌ها نسبت به فعالیت در حوزه ورزش اقدام کرده‌اند، باید تهیه شده و در این استان نیز به مرحله اجرا گذاشته شود چون که زنجان با وجود داشتن صنایعی همچون سرب و روی و توسعه صنایع و معادن و معدن انگوران، نباید در حمایت از بخش ورزش، بی‌توجه باشیم.

رئوفی نژاد با اشاره به جایگاه ویژه ورزش زنجان در استان زنجان گفت: شهر زنجان بنا به دلایل متعدد، جایگاه ویژه‌ای در ورزش استان پیدا کرده است که استقبال عموم مردم این شهر از ورزش همگانی باعث شد تا عنوان پایتخت پیاده‌روی جهان به این شهر تعلق گیرد.



رئوفی‌نژاد با بیان اینکه برخی از رشته‌های ورزشی استان از جایگاه خوبی در سطح کشور برخوردار هستند، اظهار داشت: ورزش استان زنجان، ورزش بسیار پر جنب و جوشی است که این مسئله رابطه مستقیم با فرهنگ مردم استان دارد، لذا اولین شاخصه عمومی ورزش در استان، فرهنگ مردم است.

استاندار زنجان از ورزش بخصوص ورزش فوتبال را به عنوان مقوله‌ای پرحاشیه دانست و افزود: این مقوله در استان زنجان، حواشی کمرنگ‌تری نسبت به سایر استان‌ها دارد که عدم وجود حاشیه در ورزش می‌تواند کمک شایانی به رشد و بالندگی در این حوزه نماید.