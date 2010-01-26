بارش برف ارتفاعات قزوین را سفیدپوش کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، بارش برف از غروب دوشنبه در ارتفاعات استان قزوین آغاز شد که با شدت یافتن آن در ساعات شب، کوهستانهای استان نیز سفیدپوش شد و موجب کندی حرکت خودروها در محورهای مواصلاتی استان شد و تعدادی از مسافران را برای ساعاتی در جاده ها میان برفها متوقف کرد.

امین نصراللهی زاده مدیر کل راه و ترابری استان در پی بارش برف در محورهای مواصلاتی استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: بارندگی و بارش یرف از دوشنیه شب دراستان آغاز شد که شدت بارش در گردنه ها به ویژه گردنه قسطین لار در محورالموت ساعاتی تردد خودروهایی که بدون زنجیرچرخ در این مسیر حرکت می کردند را با کندی و تاخیر مواجه کرد و موجب غافل گیر شدن برخی مسافران شد.

وی افزود: با حضور راهداران اداره کل راه و ترابری استان و برف روبی و نمک پاشی در محور، این مسیر بازگشایی و تردد درآن برقرار شد.

مدیر کل راه و ترابری استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر تمامی گردنه ها و محورهای کوهستانی استان باز شده و رفت وآمد خودروها درهمه محورها جریان دارد.

نصراللهی زاده از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست حتی المقدور از مسافرتهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت ضروری بودن مسافرت در محورهای مواصلاتی این استان از زنجیر چرخ استفاده کنند.

همچنین سرهنگ حسینی فرمانده پلیس راه استان قزوین از بارش برف شدید در گردنه آوج خبرداد و به خبرنگار مهر در قزوین گفت: بارش شدید برف و سرمای زیاد موجب شد گردنه آوج در مسیر قزوین به همدان و گردنه قسطین لار در مسیر الموت به دلیل یخبندان جاده مدتی مسدود شود که ماموران پلیس راه بلافاصله با استقرار در این محورها از عبور و مرور خودروها جلوگیری کردند که با تلاش راهداران، امدادگران هلال احمر و ماموران پلیس راه پس از بازگشایی مسیر و کمک به مسافرانی که در یخبندان متوقف شده بودند، تردد در این مسیرها مجددا برقرار شد.

سرهنگ حسینی هم یه رانندگان توصیه کرد در صورت مسافرت ضروری در فصل زمستان در محورهای کوهستانی و برفگیر و نیز محورهای مواصلاتی استان قزوین ضمن همراه داشتن لباس گرم، آذوقه به میزان لازم، خودروی خود را به زنجیر چرخ مجهز کرده و پس از اطلاع از شرایط آب و هوایی و نیز وضعیت جاده ها با احتیاط حرکت کنند.