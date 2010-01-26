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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۳

جام فجر تکواندو فروردین ماه برگزار می شود / قدرتهای تکواندو جهان در راه تهران

جام فجر تکواندو فروردین ماه برگزار می شود / قدرتهای تکواندو جهان در راه تهران

بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر فروردین ماه سال آینده در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها قرار بود طی روزهای 25 و 26 اسفندماه در تهران و خانه تکواندو برگزار شود که با تصمیم جدید فدراسیون برگزاری این مسابقات با یک ماه تاخیر در فروردین ماه برگزار خواهد شد.

برای شرکت در بیست و دومین دوره این مسابقات تاکنون کشورهای فرانسه ، اسپانیا ، ترکیه ، روسیه و آذربایجان از اروپا و کشورهای اردن ، کره جنوبی ، بحرین ، عربستان ، عراق و افغانستان اعلام آمادگی کرده اند.

در صورت تحقق این امر و حضور تیم هایی که فدراسیون نام آنها را اعلام کرده شاهد یک دوره مسابقه سطح بالا و به نوعی جام جهانی کوچک در تهران خواهیم. کره جنوبی، فرانسه، اسپانیا، ترکیه ، روسیه، اردن و آذربایجان از تیم های برتر حال حاضر دنیا هستند.

این رقابتها قرار است با هوگوی الکترونیکی و در دو بخش مردان و زنان برگزار شود.

 

کد مطلب 1023906

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