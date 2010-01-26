سمینار سرمایه گذاری در بخش مولدهای برق مقیاس کوچک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این سمینار که یکم اسفند ماه سال جاری در اهواز برگزار می شود، پروفسور جمشید توانگریان، مهندس انوش اسفندیاری، دکتر اشکان رحیمی‌کیان، مهندس محمدتقی زعفرانچی زاده، دکتر نوید مستوفی و دکتر محمدعلی عبدلی سخنرانی خواهند کرد.



هدف از اجرای این سمینار، اطلاع رسانی و شفاف سازی هر چه بیشتر در خصوص تکنولوژیهای نیروگاه های مقیاس کوچک، توجیهات اقتصادی، پتانسیلهای موجود در استان خوزستان و روند احداث آنها از مرحله ارسال تقاضا تا راه اندازی و اتصال به شبکه سراسری است.

معرفی فرصتهای سرمایه‌گذاری در مولدهای تولید پراکنده، آشنایی با انواع مولدهای تولید پراکنده با تکنولوژی مختلف و منابع انرژی تجدید پذیر در استان خوزستان، تحلیل هزینه ها، تسهیلات مالی و سود ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در سیستمهای تولید پراکنده، اهمیت سیستمهای تولید پراکنده در تولید انرژی پاک و با قابلیت اطمینان بالا برای مصرف کنندگان برق از جمله محورهای برگزاری این سمینار است.

در سمینار سرمایه گذاری در بخش مولدهای برق مقیاس کوچک در استان خوزستان همچنین شبکه‌های هوشمند و مولدهای تولید پراکنده در کشورهای اروپایی از نظر تکنولوژی، اقتصادی و زیست محیطی، ترکیب بهینه مولدهای انرژی برق با منابع تجدیدپذیر مانند آب، باد، توده‌های زیستی و نور خورشید و مولدهای گازی (CHP) به منظور عرضه بهینه انرژی برق با قابلیت اطمینان مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

مولدهای زباله سوز شامل فرآیندها، تکنولوژی، تجربیات سایر کشورها و مدیریت جامع پسماندهای شهری نیز بررسی و تحلیل می شود.

سمینار سرمایه گذاری در بخش مولدهای برق مقیاس کوچک به میزبانی سازمان آب و برق خوزستان در اهواز برگزار می شود.