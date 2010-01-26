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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

مهدی نژاد به مهر خبر داد:

زمان جلسه آتی شورایعالی علوم با حضور رئیس جمهور/ برگزاری 4 جلسه در سال

زمان جلسه آتی شورایعالی علوم با حضور رئیس جمهور/ برگزاری 4 جلسه در سال

دبیر شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری از برگزاری جلسه آتی این شورا با ریاست محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: به دلیل اجبار قانونی که در زمینه گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه داریم این جلسه باید اردیبهشت ماه برگزار شود.

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه آتی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که با ریاست رئیس جمهوری برگزار می شود گفت: در نظر داریم برابر قانون و با هماهنگی دفتر ریاست جمهوری حداقل چهار جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با رئیس جمهور در سال برگزار شود.

وی با بیان اینکه اجبار قانونی داریم تا اردیبهشت ماه گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم گفت: با توجه به این اجبار قانونی مصوبات باید قبل از ارائه به مجلس در شورا تصویب شود بنابراین در نظر داریم در نیمه اردیبهشت ماه سال آینده جلسه بعدی شورا را با حضور رئیس جمهور تشکیل دهیم.

مهدی نژاد نوری با تاکید بر این مطلب که دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور منتقل نخواهد شد اظهار داشت: مرکز تحقیقات سیاست علمی پشتوانه علمی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری برای ارائه تحقیقاتی است که در شورا مطرح می شود تا با استفاده از تحقیقات علمی اثربخشی بالاتری را در بحث پژوهش شاهد باشیم.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پاسخ به این سئوال که آیا اعضای جدید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب شده اند یا خیر بیان کرد: مصوبه شورا باید توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ شود که این امر در دست اقدام است و پس از انجام آن اعضای جدید معرفی می شوند.

کد مطلب 1023919

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