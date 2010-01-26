فرانسه با اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" روز دوشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "TF1" ضمن آمادگی پاریس برای همکاری در امور آموزشی، همکاری در امور غیرنظامی پلیس و نیز کمک به مردم و دولت افغانستان در عین حال به درخواستهای ایالات متحده برای اعزام نیروهای نظامی بیشتر به افغانستان پاسخ منفی داد.

پاسخ "نه" سارکوزی به اعزام نیروی نظامی به افغانستان در حالی است که آمریکا انتظار دارد در کنار اعزام بیش از 30 هزار نیرو از سوی آن کشور همپیمان آن در ناتو نیز بخشی از نیروهای مورد نیاز در افغانستان را جبران کنند.

در حال حاضر 113 هزار نیروی نظامی خارجی برای آنچه برقراری امنیت عنوان می شود، در افغانستان حضور دارند اما این درحالی است که خشونت و ناآرامی در این کشور به بیشترین سطح خود پس از جنگ افغانستان در سال 2001 رسیده است.

آمریکا، انگلیس، و دولت حامد کرزای بر آن هستند تا در آستانه کنفرانس لندن برای بررسی مسائل افغانستان برنامه مدونی را برای گفتگو با طالبان آغاز نمایند.