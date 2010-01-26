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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۰۶

صبح امروز تشکیل شد؛

جلسه غیر علنی مجلس درباره بودجه و برنامه پنجم توسعه

جلسه غیر علنی مجلس درباره بودجه و برنامه پنجم توسعه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز برای بررسی نحوه رسیدگی به لوایح برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 جلسه غیر علنی تشکیل دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این جلسه محمدحسن ابوترابی که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده دارد توضیحاتی در رابطه با سازوکار رسیدگی به برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 ارائه داد.

علاوه بر این برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات و دیدگاهایشان را در رابطه با بودجه و برنامه پنجم مطرح کرده اند.

با آغاز جلسه علنی امروز مجلس ابوترابی فرد رئیس جلسه اعلام کرد مجلس دارای حد نصاب لازم بود اما با توجه به ضرورت رسیدگی به لوایح برنامه پنجم و بودجه 89 جلسه غیر علنی تشکیل شد تا نظرات نمایندگان را در این رابطه جویا شویم.

کد مطلب 1023925

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