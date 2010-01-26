جلسه غیر علنی مجلس درباره بودجه و برنامه پنجم توسعه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این جلسه محمدحسن ابوترابی که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده دارد توضیحاتی در رابطه با سازوکار رسیدگی به برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 89 ارائه داد.

علاوه بر این برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظرات و دیدگاهایشان را در رابطه با بودجه و برنامه پنجم مطرح کرده اند.

با آغاز جلسه علنی امروز مجلس ابوترابی فرد رئیس جلسه اعلام کرد مجلس دارای حد نصاب لازم بود اما با توجه به ضرورت رسیدگی به لوایح برنامه پنجم و بودجه 89 جلسه غیر علنی تشکیل شد تا نظرات نمایندگان را در این رابطه جویا شویم.