کشاورزان خوزستان سموم خود را از فروشگاه های مجاز تامین کنند

مرتضی امیدبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در صورت تهیه سموم شیمیایی از فروشندگان غیر مجاز، سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان هیچ گونه مسئولیتی در قبال غیر قابل استفاده بودن یا فاسد بودن سموم تهیه شده از اینگونه مراکز غیر مجاز نخواهد داشت.

وی افزود: کشاورزانی که در فصل زراعی جاری اقدام به کشت محصولات پائیزه کرده اند می توانند برای تهیه سموم شیمیایی مورد نیاز خود از جمله حشره کش ها، علفکش ها و قارچ کشها به کلینیک های گیاه پزشکی مستقر در منطقه خود یا مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه و با دریافت نسخه معتبر، سموم خود را از فروشگاه های معتبر و مجاز تهیه کنند.

امید بخش تاکید کرد: همه ساله تعدادی از کشاورزان به علت مراجعه به فروشندگان غیر مجاز و تهیه سموم ناکارآمد، علاوه بر خسارت به مزارع و محصولات خود، عملا امکان پیگیری حقوقی خسارت را از خود سلب می کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 11.3 میلیون تن انواع محصولات کشاروزی در استان خوزستان تولید می شود که در صورت رفع نیارهای مالی می توانیم این میزان را به 24 میلیون تن در سال برسانیم که رقم قابل توجهی است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خوزستان افزود: عدم تامین اعتبار شبکه های فرعی آبیاری یکی از مشکلات بخش کشاورزی خوزستان است که انتظار داریم این مشکل با عنایت دولت حل شود.

استان خوزستان دارای یک میلیون و 200 هزار هکتار زمین کشاورزی است و سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی استان به مصرف می رسد.