براون محورهای نشست لندن را بر شمرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گوردون براون روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: نشست افغانستان به بحث درباره برنامه های اعزام نیرو و همچنین پروژه های آموزش سربازان و پلیس افغان اختصاص خواهد داشت.



وی افزود: دورنمای اهداف مورد بحث در این کنفرانس برقراری امنیت در افغانستان و حفظ این امنیت به دست نیروهای افغان و بازگشت نیروهای خارجی از جمله انگلیس به کشورشان است.



کنفرانس لندن قرار است از 27 ژانویه برای بررسی مسائل افغانستان برگزار شود و در آن حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و نمایندگان 60 کشور حضور خواهند داشت.

براون نیز اعلام کرد که در این کنفرانس احتمالاً حل اختلافات با طالبان و گفتگو با این گروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که همه طرف ها بر لزوم انجام آن تاکید کرده اند.



وی همچنین خواستار نقش محوری از سوی همسایگان افغانستان برای حل معضلات این کشور شد.



به گزارش مهر، یک روز قبل از نشست افغانستان، نمایندگان این کشورها در کنفرانس مربوط به امنیت یمن شرکت خواهند کرد.



براون با تاکید بر اینکه کشورش خطر تندروی را درک و برای مبارزه با این تهدید تلاش می کند، گفت: روز چهارشنبه اولین نشست بین الملل درباره راههای تقویت حمایت از یمن در تلاش ضد القاعده و چگونگی کمک به دولت این کشور در زمینه توسعه و حکومت تشکیل خواهد شد.