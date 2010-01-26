ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آغاز شد/ اعلام هزینه ثبت نام

محمدرضا مهرادفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داوطلبان از امروز دوشنبه 5 تا 15 بهمن ماه می توانند به صورت اینترنتی در آزمون کارشناسی ارشد سال 89 ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای 23 تا 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد افزود: داوطلبان باید با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری با ورود به سایت مرکز آزمون www.azmoon.org در تاریخ مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی درباره هزینه ثبت نام در آزمون نیز گفت: داوطلبان با پرداخت مبلغ 10 هزار ریال یک جلد دفترچه راهنمای آزمون دریافت می کنند و هزینه خرید کارت اعتباری ثبت نام نیز برای کلیه داوطلبان مبلغ 280 هزار ریال است.

مهرادفر تاکید کرد: متقاضیان دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام در این دوره به صورت اینترنتی اقدام کنند.

به گزارش مهر، در حال حاضر 121 واحد دانشگاه آزاد اسلامی مجری دوره های کارشناسی ارشد هستند و 252 رشته در این واحدها ارائه می شود.