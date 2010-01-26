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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۰۹

توهین به عروس حضرت امام (ره) صحت ندارد/ تدریس ایشان ادامه دارد

توهین به عروس حضرت امام (ره) صحت ندارد/ تدریس ایشان ادامه دارد

مدیر حوزه حضرت خدیجه تهران درباره خبر ‌توهین به خانم فاطمه طباطبایی ‌عروس حضرت امام خمینی (ره) در یکی از حوزه های علمیه تهران که در برخی منابع خبری منتشر شده است ، توضیحاتی را ارائه کرد.

دکتر گیتی شرکاء در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: خانم طباطبایی به عنوان یکی از اساتید حوزه علمیه حضرت خدیجه تهران ‌از سالها قبل در این حوزه به صورت هفتگی مشغول به تدریس عرفان بوده و هستند.

وی اضافه کرد: خانم طباطبایی دو هفته قبل در ابتدای کلاس به درخواست طلاب سخنانی در مورد واقعه حسینیه جماران بیان کردند و سپس روند عادی کلاس ادامه یافت و جلسه هفته بعد نیز به روال عادی برگزار شد.

وی افزود: آنچه به عنوان توهین و ضرب و شتم ایشان توسط طلاب در این حوزه بیان می شود کذب محض بوده و اصولا هیچ وقت نماینده ای از حوزه علمیه قم در این حوزه حضور ندارد تا توهینی توسط ایشان نیز انجام شده باشد.

به گزارش مهر،‌ برخی منابع خبری از توهین طلاب به عروس حضرت امام (ره) در این حوزه علمیه و حمایت نماینده حوزه علمیه قم از این اقدام خبر داده بودند.

کد مطلب 1023934

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