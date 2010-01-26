جزئیاتی ازنحوه تعیین ظرفیت پزشکی با حذف کنکور/ آخرین خبرها ازحذف کنکور

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیم کمیته ماده 4 کنکور برای ظرفیت های پذیرش دانشجو در زمان حذف کنکور افزود: قرار است کارگروه هایی در وزارتخانه های مربوطه از جمله علوم و بهداشت برای تعیین ظرفیت تشکیل شود و ظرفیت ها را ارائه دهند.

وی اضافه کرد: تعیین ظرفیت وزارت بهداشت برای گروه علوم پزشکی بر اساس نیازسنجی علمی صورت گرفته و آن را به کمیته ماده 4 کنکور پس از نهایی شدن ارائه می دهد.

ضیایی گفت: این موضوع که پذیرش دانشجو در زمان حذف کنکور چگونه باید اجرایی شود در کمیته ماده 4 کنکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سناریوهای متعددی درنظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: این موضوع که چه تعداد داوطلب نیاز به امتحان ملی دارند و چه میزان داوطلب در زمان حذف کنکور وجود خواهد داشت و چه تعداد از داوطلبان سوابق تحصیلی ندارند و نحوه تهیه سوابق تحصیلی برای این افراد و نحوه برخورد با آنها و همچنین زمان مورد نیاز در این کارگروه ها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل دفتر گسترش و ارزیابی وزارت بهداشت اظهار داشت: موضوع زمان اجرای قانون حذف کنکور در این کمیته مورد بحث قرار گرفت و به نظر می رسد پس از نهایی شدن زمان اجرایی شدن این قانون از سوی وزارت آموزش و پرورش اطلاع رسانی صورت می گیرد.

علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز پیش از این به مهر گفته بود: تلاش این است که سال 91 به عنوان سال حذف کنکور در نظر گرفته شود که امیدواریم به سئوالات تکنیکی تا آن زمان پاسخ علمی داده شود.

وی افزوده بود: در جلسه کمیته حذف کنکور بر روی نکات تکنیکی بحث و مقرر شد وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش و مجلس بر روی نکات تکنیکی کارهای لازم را انجام دهند و جلسه بعدی پس از ارائه کار کارشناسی از سوی سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.

عباسپور با اشاره به نکات تکنیکی که از سوی نهادهای اجرایی باید به کمیته ارائه شود به مهر گفته بود: مقرر شد سازمان سنجش گزارشی در مورد نحوه ورود داوطلبان و نوع دیپلم آنها به وزارت آموزش و پرورش و مجلس ارائه کند.

وی افزود: تبصره 2 ماده 4 قانون حذف کنکور و تعیین مکانیسم جبرانی برای دانش آموزانی که در برخی دروس نمرات لازم را کسب نکرده اند و مشخص کردن شیوه تعیین سوابق تحصیلی برای افرادی که پیش از سال 84 دیپلم خود را اخذ کرده اند از جمله نکات تکنیکی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن نکات تکنیکی که مورد نظر کمیته است زمان مورد نظر برای اجرای قانون حذف کنکور تعیین می شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دستگاههای اجرایی راه حل های پیشنهادی خود را برای عملیاتی کردن قانون حذف کنکور به کمیته ارائه کنند.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی زمان حدف کنکور را بین سال های 91 تا 93 عنوان و اعلام کرده است این موضوع در حال بررسی است.

علی عباسپور تهرانی فرد در خصوص آخرین اخبار مربوط به حذف کنکور با اشاره به جلسه ماه گذشته گفت: در این جلسه قرار بود وضعیت فارغ‌التحصیلان و دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی و ملاک قرار دادن معدل آنها در صورت حذف کنکور مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این گزارش تهیه شده و در اختیار کمیسیون آموزش و تحقیقات و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم قرار گرفت.

عباسپور خاطر نشان کرد: بناست پس از بررسی این گزارش در جلسه‌ دیگری سال مشخصی را برای حذف کنکور تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون برای حذف کنکور سال 91 بود، تصریح کرد: امیدواریم بین سال 91 تا 93 آن سالی که می‌تواند بهترین نتیجه را با حذف کنکور داشته باشد، انتخاب شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سال 91 انتخاب شود قاعدتاً به تغییر قانون نیازی ندارد اما اگر سالهای دیگر انتخاب شود یا باید در قانون تغییری ایجاد کنیم و یا اینکه در برنامه 5 ساله پنجم توسعه ذکر کنیم که سال حذف کنکور تمدید شده و مثلاً تا پایان سال اول یا دوم برنامه پنجم به اجرا در خواهد آمد. البته این موضوعات هم اکنون در دست بررسی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات اضافه کرد: پیش از این در قانون حذف کنکور آمده بود که تا پایان سال اول برنامه پنجم این قانون به اجرا در آید و کنکور حذف شود اما باتوجه به تغییراتی که در اجرای این قانون به وجود آمد که منشا بیشتر آن نیز تغییرات مدیریتی در وزارت آموزش و پرورش بود. به دلیل اینکه بار این قانون نیز بر دوش آموزش و پرورش است و باید خود را آماده می‌کرد، عملاً اقدام موثری صورت نگرفت.

وی ادامه داد: با انتخاب وزیر جدید آموزش و پرورش بحث این که حذف کنکور در سال 91 محقق می‌شود یا خیر و برنامه‌ریزی در این رابطه در حال مطالعه و بررسی است تا ببینیم نتیجه چه خواهد شد.

حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش نیز روز گذشته یکشنبه درباره نهایی شدن امتحانات پیش دانشگاهی گفت: هم اکنون درصدد برگزاری امتحانات پیش دانشگاهی به شکل نهایی هستیم چرا که باید تا سال 91 یا 92 دروسی را در سه پایه اول تا سوم متوسطه نهایی کنیم تا دانش آموزان براساس معدل آنها وارد دانشگاه شوند.