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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۵۷

مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا/

جمهوری چک و آذربایجان به نیمه نهایی صعود کردند/ ایتالیا حذف شد

جمهوری چک و آذربایجان به نیمه نهایی صعود کردند/ ایتالیا حذف شد

تیم های جمهوری چک و آذربایجان به مرحله نیمه نهایی هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا در مجارستان راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جمهوری چک در دیدار با تیم قدرتمند ایتالیا پس از اینکه در وقت قانونی با نتیجه 3 بر 3 به کار خود پایان داد، در ضربات پنالتی با حساب 3 بر یک مقابل نایب قهرمان سال 2007 به برتری رسید. این دیدار در دبرسن برگزار شد.

آذربایجان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در دیدار با اوکراین با نتیجه 3 بر 3 در وقت های معمول به کار خود پایان داد اما در ضربات پنالتی با حساب 4 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید. این دیدار در لاژلو برگزار شد.

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* اسپانیا - روسیه
* صربستان - پرتغال

اسپانیا با چهار عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم مسابقات فوتسال قهرمانی اروپاست، تیم‌های ایتالیا و روسیه نیز یک بار موفق به فتح این عنوان شده‌اند. اسپانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا شرکت می کند.

کد مطلب 1023941

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