جمهوری چک و آذربایجان به نیمه نهایی صعود کردند/ ایتالیا حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جمهوری چک در دیدار با تیم قدرتمند ایتالیا پس از اینکه در وقت قانونی با نتیجه 3 بر 3 به کار خود پایان داد، در ضربات پنالتی با حساب 3 بر یک مقابل نایب قهرمان سال 2007 به برتری رسید. این دیدار در دبرسن برگزار شد.

آذربایجان در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته در دیدار با اوکراین با نتیجه 3 بر 3 در وقت های معمول به کار خود پایان داد اما در ضربات پنالتی با حساب 4 بر 2 مقابل این تیم به برتری رسید. این دیدار در لاژلو برگزار شد.

مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اسپانیا - روسیه

* صربستان - پرتغال

اسپانیا با چهار عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم مسابقات فوتسال قهرمانی اروپاست، تیم‌های ایتالیا و روسیه نیز یک بار موفق به فتح این عنوان شده‌اند. اسپانیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا شرکت می کند.