مصرف آب در زمینهای شور خوزستان 30 درصد کاهش یافت

عزیز اورشم به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در این طرح محققان در یک دوره سه ساله با اجرای زمان مناسب آبیاری، بـررسی میزان آب مورد نیاز کشت گندم، اجرای آبشویی برای خارج کردن املاح و نمک از عمق خاک و ریشه و کنترل شوری خاک در دوره رشد موفق شدند مصرف آب در این بخش را کاهش دهند.

اورشم با بیان اینکه شوری خاک یکی از بزرگترین مشکلات زمینهای کشاورزی به ویژه در بخشهای جنوبی استان است، افزود: با اجرای این طرح میزان مصرف آب از هشت هزار متر مکعب در هر هکتار به 6 هزار متر مکعب کاهش یافت.

وی جلوگیری از هدر رفتن آب، کاهش زمان آبیاری، افزایش عملکرد محصول و کاهش نیاز محصول به آب را از جمله مزایای اجرای این طرح برشمرد.



اورشم تصریح کرد: از مجموع یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی خوزستان حدود 40 درصد در زمینهای شور واقع شده است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان همچنین گفت: مسئولان مرکز تحقیقات کم‌آبی و خشکسالی از مناطق بحرانی، شنزارهای استان و طرح‌‌های تحقیقاتی مرتبط در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بازدید کردند.

وی اضافه کرد: این بازدید در راستای اجرای طرح‌های تحقیقاتی بیابان زدایی و کنترل شنزارهای استان انجام گرفت.

عزیز ارشم افزود: تشکیل جلسات با روسای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست و دانشگاه‌ها نسبت به نحوه همکاری و بررسی انجام پروژه‌های پژوهشی به منظور تعیین منشاء یابی و راهکارهای کنترل طوفان‌های گرد و غبار به بحث و تبادل نظر پرداختند.