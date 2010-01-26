مهدی فرقانی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در برنامه‌های مناظره از چه ساختاری باید بهره برد تا برای مخاطب جذابیت لازم را داشته باشد گفت: طرفین مناظره باید تفکر و بینش مشترک نداشته باشند، چرا که در این صورت بحث جدی نمی شود. باید نظرات متفاوت بیان شود. در جریان گفتگو استدلال عقلایی به روشنگری و رفع ابهام کمک می کند.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر فضای بحث در مناظره باید بدون تنش و در عین حال آزاد باشد و طرفین مناظره نباید محدودیتی جز چهارچوب های قانونی برای اظهارنظر داشته باشند و برچسب بر کسی زده نشود. مجری مناظره نیز باید بی طرفی خود را حفظ کند و عدالت را در توزیع زمان برای هر یک از طرفین رعایت کند. خودش هم از اظهارنظرهای جانبدارانه خودداری کند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: علاوه بر آن عوامل سازنده مناظره‌ها باید دقت کنند دوربین فقط روی چهره طرفین متمرکز نباشد، چرا که در این صورت جذابیت‌های بصری برای مخاطبان کاهش پیدا می کند و برنامه بیشتر رادیویی می شود تا تلویزیونی. بنابراین برنامه ساز در کنار مباحث مطرح شده می تواند مستندهای تصویری هم پخش کند تا مباحث برای بیننده متنوع باشد.

فرقانی در پایان اشاره کرد: هدف مناظره ها باید از قبل تعیین شود. وقتی اهداف درست تعریف شوند در درازمدت به نتایج مطلوبی منتهی و منجر به تقویت تفاهم و همبستگی می‌شود.