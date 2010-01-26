  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۵

کارکرد جهانی اینترنت سال 2009 در قالب اعداد

کارکرد جهانی اینترنت سال 2009 در قالب اعداد

خبرگزاری مهر - گروه فناوریهای نوین: گزارشی کامل از آمار دقیق کاربردهای اینترنت و شبکه در سال 2009 با استناد به گزارش سایتهای مرجع و معتبر ارائه شده است که در این گزارش آمار نامه های الکترونیکی، وب سایتها، سرورهای شبکه، نامهای دامنه و کاربران اینترنت منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت Pingdom طی گزارشی جالب اطلاعاتی کامل را از منابع معتبری از قبیل سایتهای Netcraft، Verisign، Webhosting.info، Internet World Stats، McAfee و دیگر سایتهای مشهور که آمار فعالیتهای مختلف شبکه را در اختیار دارند جمع آوری کرده و گزارشی کامل را از آمار و ارقام فعالیتهای اینترنتی در سطح جهان طی سال 2009 میلادی ارائه کرده است.

در ادامه لیستی کامل از این آمار که از منابع مختلفی جمع آوری شده اند ارائه می شود:

آمار نامه های الکترونیکی در سال 2009

نامه الکترونیکی ارسال شده: 90 تریلیون 
میانگین نامه های الکترونیکی در روز: 247 میلیارد
تعداد کاربران نامه های الکترونیک در جهان: 1.4 میلیارد نفر
تعداد کاربران جدید نامه های الکترونیک نسبت به سال 2008: 100 میلیون نفر
میزان هرزنامه های الکترونیکی: 81 درصد
حداکثر میزان هرزنامه ها در سال گذشته: 92 درصد
میزان افزایش هرزنامه ها نسبت به سال گذشته: 24 درصد
تعداد هرزنامه های ارسال شده در هر روز: 200 میلیارد

آمار وب سایتها

تعداد وب سایتهای موجود در اینترنت تا دسامبر 2009: 234 میلیون وب سایت
تعداد وب سایتهای افزوده شده در سال 2009: 47 میلیون وب سایت

آمار سرورهای شبکه

رشد وب سایتهای Apache در سال گذشته: 13.9 درصد
رشد وب سایتهای IIS در سال گذشته: منفی 22.1 درصد
رشد وب سایتهای گوگل GFE درسال گذشته: 35.0 درصد
رشد وب سایتهای Nginx در سال گذشته: 384.4 درصد
رشد وب سایتهای Lighttpd در سال گذشته: منفی 72.4 درصد

آمار نامهای دامنه

تعداد دامنه com. تا آخر سال گذشته: 81.8 میلیون
تعداد دامنه net. تا آخر سال گذشته: 12.3 میلیون
تعداد دامنه ORG. تا آخر سال گذشته: 7.8 میلیون
تعداد دامنه های کد کشورها مانند UK. یا DE. تا آخر سال گذشته: 76.3 میلیون
میزان رشد نام دامنه ها نسبت به سال قبل: 8 درصد

آمار کاربران اینترنت

تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان: 1.73 میلیارد نفر
میزان رشد تعداد کاربران نسبت به سال قبل از 2009: 18 درصد
تعداد کاربران اینترنت در آسیا: 738،257،230 نفر
تعداد کاربران در اروپا: 418،029،796 نفر
تعداد کاربران در آمریکای شمالی: 252،908،000 نفر
تعداد کاربران در آمریکای لاتین: 179،031،479 نفر
تعداد کاربران در آفریقا: 67،371،700 نفر
تعداد کاربران در خاورمیانه: 57،425،046 نفر
تعداد کاربران در استرالیا/اقیانوسیه: 20،970،490 نفر

آمار تصاویر

آمار میزبانی Flickr از تصاویر: 4 میلیارد عکس
تعداد تصاویر ارسال شده در ماه بر روی فیس بوک: 2.5 میلیارد عکس
متوسط کنونی تعداد تصاویری که سالانه بر روی فیس بوک قرار می گیرند: 30 میلیارد عکس

آمار فایلهای ویدئویی

تعداد روزانه فایلهای تصویری بر روی یوتیوب: یک میلیارد
تعداد ماهانه فایلهای نمایش داده شده در یو تیوب در آمریکا: 12.2 میلیارد
تعداد ماهانه فایلهای نمایش داده شده بر روی Hulu در آمریکا: 924 میلیون
تعداد ماهانه فایلهایی که به صورت آنلاین نمایش داده شده اند: 182 فایل
درصد کاربرانی که فایلهای تصویری را آنلاین تماشا کرده اند: 82 درصد
میزان سهام آنلاین فایلهای تصویری در یو تیوب: 39.4 درصد
درصد فایلهای تصویری یوتیوب که بر روی وبلاگها قرار گرفته اند: 81.9 درصد

آمار مرورگرهای شبکه

میزان استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر: 62.7 درصد
میزان استفاده از فایرفاکس: 24.6 درصد
میزان استفاده از کروم: 4.6 درصد
میزان استفاده از Safari در سال گذشته: 4.5 درصد
میزان استفاده از اپرا: 2.4 درصد
میزان استفاده از دیگر مرورگرها: 1.2 درصد

آمار نرم افزارهای خطرناک

تعداد روزانه رایانه های آلوده: 148 هزار رایانه
تعداد کدهای آلوده در آغاز سال گذشته: 2.6 میلیون
تعداد کدهای خطرساز جدید: 921،143
کد مطلب 1023946

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه