کارکرد جهانی اینترنت سال 2009 در قالب اعداد

در ادامه لیستی کامل از این آمار که از منابع مختلفی جمع آوری شده اند ارائه می شود:
آمار نامه های الکترونیکی در سال 2009
نامه الکترونیکی ارسال شده: 90 تریلیون
میانگین نامه های الکترونیکی در روز: 247 میلیارد
تعداد کاربران نامه های الکترونیک در جهان: 1.4 میلیارد نفر
تعداد کاربران جدید نامه های الکترونیک نسبت به سال 2008: 100 میلیون نفر
میزان هرزنامه های الکترونیکی: 81 درصد
حداکثر میزان هرزنامه ها در سال گذشته: 92 درصد
میزان افزایش هرزنامه ها نسبت به سال گذشته: 24 درصد
تعداد هرزنامه های ارسال شده در هر روز: 200 میلیارد
آمار وب سایتها
تعداد وب سایتهای موجود در اینترنت تا دسامبر 2009: 234 میلیون وب سایت
تعداد وب سایتهای افزوده شده در سال 2009: 47 میلیون وب سایت
آمار سرورهای شبکه
رشد وب سایتهای Apache در سال گذشته: 13.9 درصد
رشد وب سایتهای IIS در سال گذشته: منفی 22.1 درصد
رشد وب سایتهای گوگل GFE درسال گذشته: 35.0 درصد
رشد وب سایتهای Nginx در سال گذشته: 384.4 درصد
رشد وب سایتهای Lighttpd در سال گذشته: منفی 72.4 درصد
آمار نامهای دامنه
تعداد دامنه com. تا آخر سال گذشته: 81.8 میلیون
تعداد دامنه net. تا آخر سال گذشته: 12.3 میلیون
تعداد دامنه ORG. تا آخر سال گذشته: 7.8 میلیون
تعداد دامنه های کد کشورها مانند UK. یا DE. تا آخر سال گذشته: 76.3 میلیون
میزان رشد نام دامنه ها نسبت به سال قبل: 8 درصد
آمار کاربران اینترنت
تعداد کاربران اینترنت در سراسر جهان: 1.73 میلیارد نفر
میزان رشد تعداد کاربران نسبت به سال قبل از 2009: 18 درصد
تعداد کاربران اینترنت در آسیا: 738،257،230 نفر
تعداد کاربران در اروپا: 418،029،796 نفر
تعداد کاربران در آمریکای شمالی: 252،908،000 نفر
تعداد کاربران در آمریکای لاتین: 179،031،479 نفر
تعداد کاربران در آفریقا: 67،371،700 نفر
تعداد کاربران در خاورمیانه: 57،425،046 نفر
تعداد کاربران در استرالیا/اقیانوسیه: 20،970،490 نفر
آمار تصاویر
آمار میزبانی Flickr از تصاویر: 4 میلیارد عکس
تعداد تصاویر ارسال شده در ماه بر روی فیس بوک: 2.5 میلیارد عکس
متوسط کنونی تعداد تصاویری که سالانه بر روی فیس بوک قرار می گیرند: 30 میلیارد عکس
آمار فایلهای ویدئویی
تعداد روزانه فایلهای تصویری بر روی یوتیوب: یک میلیارد
تعداد ماهانه فایلهای نمایش داده شده در یو تیوب در آمریکا: 12.2 میلیارد
تعداد ماهانه فایلهای نمایش داده شده بر روی Hulu در آمریکا: 924 میلیون
تعداد ماهانه فایلهایی که به صورت آنلاین نمایش داده شده اند: 182 فایل
درصد کاربرانی که فایلهای تصویری را آنلاین تماشا کرده اند: 82 درصد
میزان سهام آنلاین فایلهای تصویری در یو تیوب: 39.4 درصد
درصد فایلهای تصویری یوتیوب که بر روی وبلاگها قرار گرفته اند: 81.9 درصد
آمار مرورگرهای شبکه
میزان استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر: 62.7 درصد
میزان استفاده از فایرفاکس: 24.6 درصد
میزان استفاده از کروم: 4.6 درصد
میزان استفاده از Safari در سال گذشته: 4.5 درصد
میزان استفاده از اپرا: 2.4 درصد
میزان استفاده از دیگر مرورگرها: 1.2 درصد
آمار نرم افزارهای خطرناک
تعداد روزانه رایانه های آلوده: 148 هزار رایانه
تعداد کدهای آلوده در آغاز سال گذشته: 2.6 میلیون
تعداد کدهای خطرساز جدید: 921،143
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