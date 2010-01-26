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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

اوج محاصره وحشیانه ؛

مردم غزه در میان شن و ماسه بدنبال غذا می گردند

مردم غزه در میان شن و ماسه بدنبال غذا می گردند

در پی محاصره ظالمانه اعمال شده از سوی صهیونیستها، کودکان، زنان و جوانان غزه هر روز بدون توجه به سردی هوا، باد و باران زمین را در پی یافتن مواد غذایی و یا اشیائی که آنها را به فروش برسانند می کاوند تا قوت روزانه خود را به دست آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور در گزارشی نوشت: آنها در آنگولا، زامبیا و یا آفریقای جنوبی نیستند که در زمین به دنبال طلا و یا الماس باشند، اینان در جنوب نوار غزه و به ویژه منطقه خان یونس زندگی می کنند و بر اثر شدت محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی زمین را می کاوند و امید دارند شیئی بیایند تا با فروش آن بتوانند مواد غذایی مور نیاز خانواده خود را در آن روز تامین کنند.

این تنها یکی از موارد دردناک و اسفبار محاصره 4 ساله نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی است. محاصره ای که هر روز بر شدت آن افزوده می شود.

همچنین خان یونس تنها یکی از مناطقی است که در نوار غزه با این مشکلات روبروست. بر این اساس، مردم این منطقه علاوه بر کاوش شن و ماسه ها به کارهای دیگری نیز برای تامین هزینه زندگی موقرانه خود آورده اند.

برخی از آنان که جمع کثیری از زنان نیز در میان شان دیده می شود با غربال کردن شن و ماسه آن را درون کیسه های قرار داده و با قیمت های بسیار پایین به فروش می رسانند. قیمتی که هرگز با تلاش های آنها سازگاری ندارد.

محاصره همه جانبه غزه که اخیرا در همسویی اعراب و به ویژه مصر شدت پیدا کرده است، علاوه بر این مشکلات عمیقی را بر زندگی مردم این منطقه بر جای گذاشته است.

نرسیدن مواد غذایی و دارویی به مردم غزه در چهار سال پس از محاصره، صدهها تن را به کام مرگ کشیده است.

کد مطلب 1023950

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