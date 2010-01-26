محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر، تمام دگرگونی‎های مثبت حاصل شده در رقابت‎های فصل جاری لیگ برتر باشگاه‎های کشور مرتبط با تغییرات آئین‎نامه، اساسنامه و اضافه شدن مرحله پلی‌آف عنوان کرد و اظهار داشت: اینکه تمام بازیکنان مطرح و تاثیر گذار کشور هم نقل و انتقال تقریبا مساوی میان تیم‎ها داشته‎اند به نوبه خود در ارتقا سطح کیفی بازی‎ها تاثیر داشته است.

وی با تاکید بر اینکه بدون اغراق لیگ امسال "زنگ تفریح" ندارد، ادامه داد: وقتی سایپا در ارومیه و پتروشیمی در مشهد شکست می‌خوردند یا اینکه شاگردان کارخانه در خانه خود نتیجه را به حریف واگذار می‎کنند، همه حکایت از رشد و توسعه والیبال، حتی در داخل کوچکترین تیم‎های باشگاهی دارد.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با ادعای اینکه لیگ برتر این رشته منسجم‎ترین لیگ بعد از فوتبال است، تصریح کرد: لیگ والیبال جایگاه به حق و واقعی خود را در میان دیگر رقابت‎های باشگاهی کشور پیدا کرده است چون به لحاظ کیفیت، کمیت، انگیزه و سرمایه‎گذاری‎های تیمی کمبود بازدارنده‎ای ندارد. رده‏‎بندی تیم‎ها با حداقل اختلاف امتیاز مشخص می‎شود. این انسجام بعد از فوتبال تنها در والیبال به خوبی قابل رویت است.

حداد تصریح کرد: اینکه هر آن و در هر هففته منتظر حادثه‎ای تازه در رابطه با دیدارهای لیگ برتر هستیم، خوب است. همه تیم‌ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را تا حد حضور در مرحله پلی‎آف (8 تیم) تغییر دهند، با یکدیگر رقابت دارند. در این میان انتظار هر حاثه‎ای را باید داشت.

وی با اشاره به اینکه هیچ یک از 15 تیم شرکت‎کننده در فصل جاری مسابقات لیگ برتر از باخت در امان نبوده‎اند، گفت: حتی شکست‎ها هم شیرین و دلچسبند چون حاصل رقابت نزدیک میان دو تیم با انگیزه هستند. حتی اگر به واسطه آن یکی از تیم‎های مدعی مجبور به واگذاری نتیجه شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن اشاره دوباره به تاثیرات وجود آیین‎نامه برای رقابت‎های باشگاهی یادآور شد: آیین‌نامه امسال نسبت به سه سال پیش که تازه تنظیم شده بود، تغییرات زیادی دارد. این تغییرات احمالا تا 5-4 دوره دیگر ادامه خواهد داشت اما هر بار با قدرت بیشتری اعمال خواهد شد. در هر حال پیش‎بینی می‎کنم نتایج تکمیل سال به سال آیین‎نامه در چگونگی برگزاری مسابقات و در نهایت تقویت تیم ملی کشورمان، به خوبی نمایان باشد.