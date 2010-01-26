محمود حداد در گفتگو با خبرنگار مهر، تمام دگرگونیهای مثبت حاصل شده در رقابتهای فصل جاری لیگ برتر باشگاههای کشور مرتبط با تغییرات آئیننامه، اساسنامه و اضافه شدن مرحله پلیآف عنوان کرد و اظهار داشت: اینکه تمام بازیکنان مطرح و تاثیر گذار کشور هم نقل و انتقال تقریبا مساوی میان تیمها داشتهاند به نوبه خود در ارتقا سطح کیفی بازیها تاثیر داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بدون اغراق لیگ امسال "زنگ تفریح" ندارد، ادامه داد: وقتی سایپا در ارومیه و پتروشیمی در مشهد شکست میخوردند یا اینکه شاگردان کارخانه در خانه خود نتیجه را به حریف واگذار میکنند، همه حکایت از رشد و توسعه والیبال، حتی در داخل کوچکترین تیمهای باشگاهی دارد.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با ادعای اینکه لیگ برتر این رشته منسجمترین لیگ بعد از فوتبال است، تصریح کرد: لیگ والیبال جایگاه به حق و واقعی خود را در میان دیگر رقابتهای باشگاهی کشور پیدا کرده است چون به لحاظ کیفیت، کمیت، انگیزه و سرمایهگذاریهای تیمی کمبود بازدارندهای ندارد. ردهبندی تیمها با حداقل اختلاف امتیاز مشخص میشود. این انسجام بعد از فوتبال تنها در والیبال به خوبی قابل رویت است.
حداد تصریح کرد: اینکه هر آن و در هر هففته منتظر حادثهای تازه در رابطه با دیدارهای لیگ برتر هستیم، خوب است. همه تیمها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را تا حد حضور در مرحله پلیآف (8 تیم) تغییر دهند، با یکدیگر رقابت دارند. در این میان انتظار هر حاثهای را باید داشت.
وی با اشاره به اینکه هیچ یک از 15 تیم شرکتکننده در فصل جاری مسابقات لیگ برتر از باخت در امان نبودهاند، گفت: حتی شکستها هم شیرین و دلچسبند چون حاصل رقابت نزدیک میان دو تیم با انگیزه هستند. حتی اگر به واسطه آن یکی از تیمهای مدعی مجبور به واگذاری نتیجه شود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ضمن اشاره دوباره به تاثیرات وجود آییننامه برای رقابتهای باشگاهی یادآور شد: آییننامه امسال نسبت به سه سال پیش که تازه تنظیم شده بود، تغییرات زیادی دارد. این تغییرات احمالا تا 5-4 دوره دیگر ادامه خواهد داشت اما هر بار با قدرت بیشتری اعمال خواهد شد. در هر حال پیشبینی میکنم نتایج تکمیل سال به سال آییننامه در چگونگی برگزاری مسابقات و در نهایت تقویت تیم ملی کشورمان، به خوبی نمایان باشد.
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