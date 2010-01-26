به گزارش خبرگزاری مهر، زمانی که اپل حرکت می کند همگان باید مراقب باشند. حداقل از 10 سال قبل و یا از زمان عرضه اولین نسل از پخش کننده چندرسانه ای "آی- پاد" اوضاع به همین گونه بوده است. زمانی که اپل یک محصول جدید را به دنیای "های- تک" عرضه می کند شرکتهای رقیب این سیب سبز، کارگزاران بورس، متخصصان فناوریهای نوین و بیش از همه طیف وسیعی از مردم همه دل نگران می شوند که محصول اپل چه خواهد بود.

در حقیقت این یکی از استراتژیهای شرکت استیو جابز است که برای رونمایی از یک محصول جدید تا آخرین لحظه همه را در انتظار بگذارد بدون اینکه اطلاعات دقیقی درباره نوآوری خود ارائه کند.

چهارشنبه آینده یکی از این روزها است که سرانجام به دل نگرانی و اضطراب بسیاری از افراد پایان خواهد داد. در این روز استیو جابز در اجلاس دنیای مک سانفرانسیسکو با همان جین آبی و تی شرت مشکی همیشگی و در شرایطی که به دلیل بیماری اخیر لاغرتر و پیرتر از همیشه به نظر می رسد حاضر خواهد شد و جنبه های مختلف "لوح- رایانه ای" را معرفی خواهد کرد که از دو سال قبل خبر از آمدن آن داده بود.

رازداری اپل تا حدی است که هنوز دقیقا مشخص نیست که عنوان این لوح- رایانه چه خواهد بود و تنها شایعات و گمانه زنیها حکایت از آن دارند که لوح- رایانه شگفت انگیز اپل عنوانی مثل iPad، iSlate و iTablet خواهد داشت.

شایعات بنگاههای خبرپراکنی دنیا نشان می دهد که این لوح- رایانه نه تنها عملکردی همانند پخش کننده کتاب و روزنامه های الکترونیک دارد، بلکه همچنین روشی برای تماشای تلویزیون، جستجو در شبکه، استفاده از بازیهای رایانه ای و یا شاید حتی انجام تماسهای تلفنی تصویری ارائه می کند.

در حقیقت بر روی میزی که از دو سال و نیم قبل پر از شایعات مختلفی شده است که روزنامه ها و سایتهای اینترنتی پراکنده اند، شرکت کوپرتینو هیچ بشقاب تازه ای از اطلاعات قرار نداده است تا بر هیجان این انتظار طولانی دامن زند.

با تنها اطلاعاتی که از این دستگاه جدید در دست است می توان فهمید که این لوح- رایانه، یک دستگاه الکترونیکی مصرفی کوچک است که طراحی بسیار ساده ای دارد و به اندازه کافی گران قیمت است به طوری که برخی از شایعات خبر از قیمت 800 تا 1000 یورویی آن می دهند.

این لوح- رایانه بسیار باریک بوده و دارای یک صفحه نمایشگر 5/10 اینچی چند لمسی با حداکثر قدرت لمس است. دستگاهی کمی بزرگتر از "آی- فن" است که از راه "وای- فای" به شبکه متصل می شود و می تواند در جیب پالتو در یک کیف کوچک و یا در یک کوله پشتی حمل شود و برای وبگردی، خواندن، بازی کردن، نگاه کردن و گوش دادن به تمام محتویات چند رسانه ای که می توانند از طریق فروشگاههای آنلاین اپل خریداری شوند مورد استفاده قرار گیرد. این است تمام آن چیزی که از دو سال قبل درباره این محصول منتشر شده است! بدیهی است که همه دل نگران عرضه آن باشند.

به گزارش مهر، چند روز قبل اپل در یک آگهی بازرگانی چند لکه رنگی هنری را در یک قاب عکس با لوگوی خود نشان داد که زیر آن نوشته شده بود: "به دیدن تازه ترین دستاورد ما بیایید!"

همین آگهی کوتاه کافی بود که لرزه بر اندام رقبای تاریخی اپل بیفتد. رقبایی که هنوز نتوانسته اند خسارات ناشی از زلزله های "آی- پاد" و "آی- فن" را از 10 سال قبل تاکنون جبران کنند. این دو محصول اپل که تحولی ریشه ای در مفهوم پخش موسیقی و استفاده از تلفن همراه ایجاد کردند شوک جبران ناپذیری به شرکتهای سونی (پدر واکمن، اولین دستگاه پخش کننده موسیقی همراه، نوکیا (شماره یک تلفن همراه) و مایکروسافت (غول نرم افزاری دنیا) وارد کردند.

شرکت ردموند چند هفته قبل و در مدت نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی لاس وگاس نشان داد که درس خود را به خوبی آموخته است به طوری که در کنار تعریف و تمجید بی حد از ویندوز 7 خود مینی رایانه "اچ. پی" برپایه این سیستم عامل جدید را معرفی کرد.

اما واقعیت این است که اپل هرگز یک چیز جدید اختراع نکرده است بلکه توفیق این شرکت در توانایی بالای جابز در ایجاد پدیده کردن و اسرارآمیز نشان دادن محصولات خود برای شگفت زده کردن مشتریان است.

در این راستا سایت MacRumors (شایعات مک) از چند هفته قبل در صفحه اصلی خود در هر دقیقه یک شایعه جدید را درباره لوح- رایانه اسرارآمیز اپل منتشر کرده و حتی یک رقابت نیمه جدی را برگزار کرده است که در آن می توان برای تولید اخبار جدید درباره این شیء اسرارآمیز سیبی شکل تا 100 هزار دلار برنده شد!