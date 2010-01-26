آغاز تغییر رشته و اصلاح اطلاعات ثبت نامی در کنکورهای فراگیر از فردا

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون های فراگیر دانشگاه پیام نور از فردا چهارشنبه 7 بهمن ماه فرصت دارند اطلاعات ثبت نامی خود را بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مشاهده و در صورت مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: کلیه فیلدهای وارد شده به هنگام ثبت نام در مهلت تعیین شده برای تغییر و اصلاح امکان تغییر دارند از این رو داوطلبان می توانند نسبت به تغییر رشته های انتخابی در آزمون نیز اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: داوطلبان به مدت دو روز و تا تاریخ پنجشنبه 8 بهمن ماه فرصت دارند اطلاعات ثبت نامی خود را در صورت مغایرت اصلاح کرده یا در رشته ها تغییراتی ایجاد کنند.

حسین توکلی معاون دیگر سازمان سنجش آموزش کشور پیش از این از ثبت نام 235 هزار و 420 نفر در آزمونهای کاردانی به کارشناسی، کارشناسی ارشد و کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور خبر داده بود.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: در کنکور کاردانی به کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور 11 هزار و 428 نفر و در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 102 هزار و 986 نفر ثبت نام کرده اند. همچنین در کنکور کارشناسی فراگیر نیز 121 هزار و 6 نفر موفق به ثبت نام شده اند.

ثبت نام در آزمون کارشناسی فراگیر دانشگاه پیام نور 26 دی ماه و ثبت نام در کنکورهای کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور 24 دی ماه پایان پذیرفت.