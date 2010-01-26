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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

مصرف انرژی برق در گلستان مغایر استاندارد است

مصرف انرژی برق در گلستان مغایر استاندارد است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون خدمات مشترکان و فروش شرکت توزیع برق گلستان، مصرف انرژی در کشور را نگران کننده دانست و گفت: مصرف انرزی در ایران و استان مغایر استانداردهای جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، بیژن شریفی صبح سه شنبه در نشست این شرکت در گرگان افزود: ایران هشت برابر یک کشور سردسیری انرژی مصرف می کند.

وی اظهار داشت: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان، 9 درصد فرآورده های نفتی را مصرف می کند.

وی اظهار داشت: اجرای برنامه های گسترده مدیریت مصرف در کشور ضروری است و باید در مصرف انرزی صرفه جویی شود.

شریفی، با اشاره به راهکارها و تاثیر فنون روان شناسی در طرح های صرفه جویی انرژی، نقش فعال مدارس و آموزش و پرورش و رسانه های ارتباطی را از عناصر اجتماعی مهم در زمینه کاهش مصرف برق دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان نیز به ساخت نیرگاه علی آباد کتول اشاره و اضافه کرد: این نیروگاه از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به استان گلستان است که 69 درصد تولید آن در پیک تابستان در داخل استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقی به شبکه سراسری تزریق خواهد شد.

کرم رضایی افزود: بار پایه استان در فصول غیر تابستان حدود 330 مگاوات است که در تابستان 89 این رقم به 690 مگاوات رسیده است.

وی اظهار داشت: فاز دوم نیروگاه علی آباد کتول احداث 500 مگاوات نیروگاه بخار است که ظرفیت نیروگاه سیکل ترکیبی را به 1500 مگاوات افزایش خواهد داد.

کد مطلب 1023968

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