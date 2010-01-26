بازگشایی مسیر سقز - دیواندره/ بارش برف در کردستان همچنان ادامه دارد

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: مسیر سقز- دیواندره که از ساعات ابتدای شب گذشته و به دلیل بارش سنگین و همچنین کولاک شدید مسدود شده بود از ساعات ابتدای صبح سه شنبه و با تلاش نیروهای داهدار و پلیس راه بازگشایی ولی تردد بدون زنجیز چرخ در این مسیر امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی راه های اصلی استان کردستان باز است ولی تردد در گردنه ها و بعضی از مسیرها از جمله سنندج - مریوان، سنندج - دهگلان و سقز - بانه به دلیل بارش برف و همچنین یخ زدگی سطح جاده ها بدون زنجیز چرخ امکان پذیر نیست و نیروهای پلیس راه از تردد وسائل نقلیه ای که فاقد امکانات لازم زمستانی باشند، جلوگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس راه استان کردستان عنوان کرد: با توجه به گزارشهای سازمان هواشناسی استان و ادامه روند کنونی بارش و احتمال کولاک در بعضی از مسیرها انتظار داریم که مردم از مسافرتهای غیرضروری به شدت پرهیز و در صورت نیاز و حضور در جاده امکانات و تجهیزات کامل زمستانی را به همراه داشته باشند.

همچنین به گزارش سازمان هواشناسی استان کردستان روند بارش برف و باران که از صبح روز دوشنبه در سراسر استان آغاز شده همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که این شرایط جوی تا فردا در استان حاکم باشد.

همچنین بنا به گزارشهای رسیده میزان بارش برف در بعضی از ارتفاعات استان از جمله گردنه ژالانه در منطقه اورامان شهرستان سروآباد بارش برف به حدود 30 سانتیمتر رسیده و در بعضی نقاط دیگر این میزان بارش از این فراتر رفته است.

در حالیکه که حدود 35 روز از فصل زمستان سپری شده ولی استان کردستان برای اولین بار شاهد بارش برف زمستانی است و این مهم باعث خوشحالی کشاورزان منطقه و مردم کردستان شده است.