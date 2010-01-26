اروپای شرقی قربانی تنش روسیه و آمریکاست/ تضعیف نابوکو با طرح گاز جنوبی

"دمیر ماتکوویچ"، دبیر ارشد و مدیر اخبار بین الملل تلویزیون کرواسی و از مفسرین برجسته امور بین الملل در اروپا در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری ترانزیت گاز وارداتی به کشورهای اروپایی از روسیه از طریق خاک اوکراین، گفت: کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، انگلیس و اسپانیا در اروپای غربی در حال تنوع بخشی به منابع گازی خود از طریق خرید گاز مایع از قطر هستند اما کشورهایی مثل کرواسی و برخی کشورهای دیگر شرق اروپا کاملا به منابع گازی روسیه وابسته هستند و در صورت تشدید تنش ها بین ناتو و روسیه یا تنش بین کی یف و مسکو به شدت متضرر می شوند.

مدیر اخبار بین الملل تلویزیون کرواسی از طرح کشورش برای خرید گاز مایع از قطر خبر داد و گفت: تنش داخلی در اوکراین بین غربگراها و روس گراها یک چالش جدی برای آینده اروپاست.

ماتکوویچ به وجود تفکرات دوران جنگ سرد بین ناتو به رهبری آمریکا و روسیه نیز اشاره کرد و گفت: شعارهایی مثل امضای کاهش تسلیحات استراتژیک بین مسکو و واشنگتن فعلا در حد حرف و ادعاست و هنوز این دو کشور با یکدیگر دشمنی پنهان دارند.

این مفسر اخبار بین الملل در اروپا افزود: ناتو به روسیه بی اعتماد است و تلاش می کند به مرزهای این کشور نزدیک شود و در عین حال این اقدامات روسیه را عصبانی کرده و تهدیدی برای ثبات منطقه محسوب می شود.

اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی قربانی جنگ قدرت بین ناتو به رهبری آمریکا و روسیه هستند و افزایش تنش ها بین این دو، آینده سیاسی و اقتصادی آنها را تهدید می کند.

وی، جنگ قدرت بین آمریکا و روسیه در قلمرو سابق اتحاد جماهیر شوروی سابق را نیز یادآور شد و گفت: روسیه در حال احیای قدرت خود در قلمرو شوروی سابق است و از وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی جمهوری های سابق به مسکو در این راه استفاده می کند.

مدیر اخبار بین الملل تلویزیون کرواسی به تلاش روسیه برای به سرانجام رساندن طرح "جریان گاز جنوبی" در رقابت با طرح گازی نابوکوی اروپا اشاره کرد و گفت: نابوکو توان رقابت با جریان گاز جنوبی را برای تنوع بخشیدن به منابع گازی اروپا و کاهش وابستگی های آن به مسکو را ندارد و در نهایت بروکسل مجبور به پذیرش قدرت مسکو خواهد شد.

ماتکوویچ افزود: کشورهایی که قرار است در طرح نابوکو به اروپا گاز بفروشند به شدت تحت تاثیر روسیه هستند، قزاقستان از لغو حضور در نابوکو دم زده است، تاجیکستان با چین قرارداد گازی امضا کرده، جمهوری آذربایجان در حال امضای توافقنامه گازی با روسیه است و باقی کشورها هم قادر به تامین گاز نابوکو نیستند و این به نتیجه رسیدن طرح اروپا برای استقلال گازی از مسکو را سخت می کند.

وی ادامه داد: روسیه تا یکی دو سال دیگر از اروپایی ها خواهد خواست برای تعمیر خطوط لوله گازی بین مسکو و کشورهایی اروپایی که کهنه و فرسوده شده اند اقدام کنند و هزینه ای که اروپا باید برای تعمیرات بپردازد اجرایی شدن نابوکو را بیشتر از اینها به تاخیر خواهد انداخت.

این شخصیت رسانه ای اروپا به نامعلوم بودن آینده مالی در بیشتر کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: ما به عنوان کسانی که در رسانه های اروپایی فعال هستیم مجبوریم بودجه را نگهداریم، هزینه ها را کاهش دهیم و تحت تاثیر بحران مالی جهانی و کاهش آگهی و رپرتاژ به شدت با کاهش بودجه مواجه هستیم.

در پروژه نابوکو هم اکنون ترکیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان و اتریش شرکت دارند. هزینه تحقق پروژه حدود 7.9 میلیارد دلار ارزیابی می شود.

اتحادیه اروپا امیدوار است که با ساخت خط لوله Nabucco وابستگی به صادرات گاز روسیه کمتر شود. اما کارشناسان اروپایی خاطر نشان می کنند که شرکت کنندگان در کنسرسیوم نابوکو نتوانسته اند ضمانت عرضه گاز را از کشورهای حاشیه خزر دریافت کنند و بدون این نیز نمی توانند سرمایه لازم برای ساخت خط لوله را جذب کنند.

عرضه کنندگان بالقوه برای نابوکو کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، مصر، ایران و حتی عراق محسوب می شوند.