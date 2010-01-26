اسرائیل درپی صلح نیست/ لزوم ارجاع گزارش گلدستون به شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، "عمرو موسی" در این مصاحبه در خصوص مسئله قره باغ و مواضع اتحادیه عرب در این مورد گفت : اتحادیه عرب در خصوص مناقشه قره باغ همواره با موضع سازمان کنفرانس اسلامی، گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق می باشد، مشاهده می شود. در ماه اکتبر در طی دیدار با معاون اول رئیس مجلس آذربایجان، ما در مورد جنبه های مختلف این مناقشه و علل آن تبادل نظر کرده ایم.

وی در خصوص طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای نیز گفت : شکی نیست که خاورمیانه باید تبدیل به یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای شود. اتحادیه عرب گام هایی جدی در رابطه با این موضوع برداشته است. ما شورای امنیت و صلح عرب را ایجاد کرده ایم و اقدامات مناسب برای بهبود امنیت در کشورهای عربی انجام می دهیم. علاوه بر این، تمام کشورهای عربی، ترکیه و ایران، بجز رژیم اسرائیل عضو توافق نامه منع گسترش سلاح های هسته ای هستند.

دبیر کل اتحادیه عرب در خصوص روند صلح در خاورمیانه و امکان تشکیل دو کشور مستقل در منطقه نیز گفت : به جدایی فلسطین باید بطور زود هنگام پایان داد و شرایط کنونی برای این مشکل خطرناک است. پایان دادن به تقسیم فلسطین وظیفه اصلی ما به عنوان اعراب است. تمام احزاب فلسطینی باید جهت اتمام این جدایی که می تواند بر مشکل کلی فلسطین ها ضربه سختی باشد، تلاش کنند.

اتحادیه عرب برای کنترل اوضاع و پایان دادن به جدایی که می تواند به از دست دادن حقوق فلسطینی ها منجرشود، تمام تلاش خود را انجام می دهد. مردم فلسطین در شرایط بسیار دشوار زندگی می کنند. ما خواستار اتمام محاصره نوار غزه که بیشتر زندگی مردم را سخت تر می کند، می باشیم.

وی افزود : اما در عین حال، نباید مشکلات اصلی را همانند ادامه اشغالگری و شهرک سازی در سواحل غرب از سوی اسرائیل را نادیده گرفت به طوری که به نظر می رسد آنها خواستار صلح نمی باشد. انجام مذاکرات با اسرائیل بدون توقف شهرک سازی در سواحل غرب و نوار غزه برای فلسطین می تواند غیر منطقی باشد. واقعیت، تلاش های دیپلماتیک و قانونی که اخیرا برای محاکمه اشخاصی که در جنایت علیه بشریت علیه مردم فلسطین متهم هستند صورت گرفته، توانسته اند به جامعه جهانی اهداف اقدامات اسرائیل را نشان دهند.

عمرو موسی در خصوص گزارش گلدستون نیز گفت : گزارش "گولدستون" که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در حال حاضر در دبیرخانه کل سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته، باید برای گفتگو به شورای امنیت ارائه شود. موضع اخیر اتحادیه اروپا در این خصوص نیز مثبت می باشد. فتح و حماس نمی تواند این فرصت را از دست دهند، بهتر از این فرصت دیگری موجود نیست. هر دو آنها در اشتباه اند و مسئولیت بر گردن دارند. ما اعراب ا ز فلسطینیان حمایت می کند و برای حل مشکل آنها تلاش میکنیم.

وی در خصوص برنامه های اتحادیه عرب و آینده آن نیز گفت : از زمانی که من در پست دبیر کل اتحادیه عرب فعالیت می کنم، این اتحادیه با چند مشکلات داخلی و خارجی روبرو شده است. چند سال اخیر برای اعراب سالهای سختی بوده است. جهان عرب با چند گانگی، مناقشات و رویارویی روبرو شده اند که برای حل آنها این اتحادیه تلاش زیادی را انجام داده و در حال حاضر نیز انجام می دهد. این اتحادیه در در برخی از مسائل بین المللی و منطقه ای نقش مهمی در عراق، لبنان، سودان و سومالی داشته است و برای حل این مشکلات تمام تلاش خود را کرده است.در همین حال، پارلمان انتقالی عرب ایجاد شد و نشست دوم در اتحادیه چند روز ییش برگزار شده است. مجلس مسائل تقویت نقش خود را مورد مذاکره قرار داد و مسئولیت قوه مقننه در سطح عرب بر عهده گرفته است.

وی در ادامه افزود : علاوه بر این، اتحادیه عرب خواستار دخالت جامعه مدنی و بخش خصوصی و همچنین برگزاری کنفرانس ها و جلسات در رابطه با این موضوع شده است. همچنین اتحادیه عرب نقش های دیگری نیز دارد که در کشورهای عربی آن را مشاهده نمی کنند. وضعیت اقتصادی کمتر از وضعیت سیاسی دارای اهمیت نیست. در نشستی در کویت که در اوایل سال 2009 در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی برگزار شده بود مسائل اقتصادی مورد مذاکره قرار گرفتند.

وی در پایان گفت : در سال 2005 میان کشورهای عربی منطقه تجارت آزاد تاسیس شده است و در حال حاضر ما مذاکراتی جهت ایجاد اتحادیه گمرکی عرب در سال 2015 انجام می دهیم. همچنین کارهایی در امور پروژه های همکاری های الکترو انرژی بین کشورهای عربی و اتصال خط لوله گاز، آغاز شده است. کارهای اتمامی برای تکمیل ساخت راه آهن و جاده انجام می شود.