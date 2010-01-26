به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات راگبی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش پسران با پیروزی 12 بر 7 تیم تبریز در دیدار نهایی مقابل شیراز در اهواز به پایان رسید. این دیدار در وقت قانونی با تساوی 7 بر 7 به پایان رسیده بود.

بعد از تیم‎های تبریز و شیراز که قهرمان و نایب قهرمان این رقابت‎ها شدند، تیم‎های تهران و خوزستان به عنوان مشترک سومی دست یافتند.

رقابت‎های راگبی دختران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان هم از فردا (چهارشنبه) آغاز خواهد شد. این بخش از مسابقات طی 3 روز در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی پیگیری خواهد شد. تیم‎های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، کرمان و کرمانشاه شرکت کنندگان در این دوره از رقابت‎های راگبی المپیاد ورزشی ایرانیان هستند.

دوره پیشین این رقابت‎ها با قهرمانی کرمانشاه به پایان رسیده بود. تیم‎های تهران و کرمان هم دوم و سوم شدند.