به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات راگبی سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان در بخش پسران با پیروزی 12 بر 7 تیم تبریز در دیدار نهایی مقابل شیراز در اهواز به پایان رسید. این دیدار در وقت قانونی با تساوی 7 بر 7 به پایان رسیده بود.
بعد از تیمهای تبریز و شیراز که قهرمان و نایب قهرمان این رقابتها شدند، تیمهای تهران و خوزستان به عنوان مشترک سومی دست یافتند.
رقابتهای راگبی دختران سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان هم از فردا (چهارشنبه) آغاز خواهد شد. این بخش از مسابقات طی 3 روز در زمین شماره 4 مجموعه ورزشی آزادی پیگیری خواهد شد. تیمهای آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، گلستان، کرمان و کرمانشاه شرکت کنندگان در این دوره از رقابتهای راگبی المپیاد ورزشی ایرانیان هستند.
دوره پیشین این رقابتها با قهرمانی کرمانشاه به پایان رسیده بود. تیمهای تهران و کرمان هم دوم و سوم شدند.
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